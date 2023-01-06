В Адыгее проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок

Госавтоинспекция Гиагинского района республики проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 5 января. В нем пострадали 32-летняя женщина и 10-летний мальчик из Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД Адыгеи.

Происшествие случилось около 13 часов на 40-м километре автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай. Установлено, что 52-летний водитель из Краснодарского края на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и допустил столкновение с другой машиной, которой управлял 33-летний житель Ростовской области.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram