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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главкому войсками нацгвардии РФ генералу армии Виктору Золотову

Виктор Золотов

Виктор Золотов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виктор Золотов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев:

— Уважаемый Виктор Васильевич! Примите поздравления с днем рождения! Ваша судьба — пример служения Отечеству. Высокий профессионализм, сила характера, следование кодексу офицерской чести, чуткое отношение к людям — основы того уважения, с которым к Вам относятся в российском обществе и в братской Беларуси. Вы цените настоящее товарищество, войсковое братство для Вас особое понятие. Сегодня, когда перед страной стоят жесткие вызовы и угрозы, Ваша деятельность особенно важна. Желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов и побед! Добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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