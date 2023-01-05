В Удмуртии произошло столкновение с лосем в Завьяловском районе и авария в Воткинском районе

4 января на 25 километре автомобильной дороги «Ижевск-Ува» Завьяловского района Удмуртии около 1:30, 25-летний водитель «Лада Калина» наехал на лося. Как сообщает ГИБДД республики, водитель и его 6-летний пассажир получили травмы.

Также в этот же день в Кварсе Воткинского района около 21:30 возле дома №84 на улице Советская 33-летний водитель DAEWOO NEXIA не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, которым управлял 47-летний мужчина. В результате аварии водитель DAEWOO NEXIA получил травмы и был госпитализирован.