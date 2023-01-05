Более 5,6 млрд рублей выделили на поддержку аграриев в Нижегородской области в 2022 году

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Нижегородской области в 2022 году получили более 5,6 млрд руб. субсидий, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это на 12% больше, чем в 2021 году.

Большую часть средств направили на поддержку растениеводства (1,8 млрд руб.) и животноводства (1,6 млрд руб.). Около 600 млн руб. аграрии получили в виде льготных кредитов, 236 млн руб. составили гранты для малых форм хозяйствования. Еще более 200 млн руб. было направлено на поддержку переработчиков молока и производителей хлеба, муки, сахара.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году на поддержку АПК регион планирует выделить около 5,47 млрд руб., в 2024 и 2025 годах — 5,4 млрд руб. и 5 млрд руб. соответственно.

Елена Ковалева