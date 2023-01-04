Палата представителей США не смогла выбрать нового спикера в третий раз подряд

Выборы спикера Палаты представителей США вот уже третий тур подряд не могут завершиться победой одного из кандидатов. Голосование перенесли на другой день. Выборы спикера не ограничились одним туром впервые за сто лет. О ходе голосования сообщает CNN.

На пост спикера палаты представителей США три претендуют кандидатуры: Кевин Маккарти и Эндрю Биггс от республиканцев, а также Хаким Джеффрис от демократов. Кевин Маккарти набрал в первом туре 203 голоса из 218, необходимых для победы, а его конкурент Хаким Джеффрис — 212 голосов.

Последний раз спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре в 1923 году. Тогда Палате представителей потребовалось девять туров голосования.

Ранее пост спикера Палаты представителей США занимала Нэнси Пелоси (с января 2019 по 3 января 2023 года). Она отказалась переизбираться на пост лидера демократов в новой Палате представителей.

Анастасия Ларина