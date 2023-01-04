Без претензий на щедрость

Минфин надеется на выплату дивидендов госкомпаниями и банками в 2023 году. «Если есть прибыль, то почему бы и не заплатить»,— заявил министр финансов Антон Силуанов. В сентябре 2022 года его заместитель Алексей Моисеев сообщил РБК, что дивиденды государственных банков заложены в бюджет, но не исключил, что некоторые организации окажутся в ситуации, когда не смогут вознаградить акционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За ближайшие три года Минфин надеется получить больше 2 трлн руб. в виде дивидендов. Базовыми «донорами» считаются «Газпром» и Сбербанк. Могут ли инвесторы надеяться на щедрые выплаты в 2023 году? И от каких компаний?

“Ъ FM” обсудил перспективы нефтяного сектора с директором аналитического департамента ИК «Регион» Валерием Вайсбергом: «Скорее всего, количество компаний, которые выплачивают дивиденды, увеличится. При этом частота выплат у отдельных организаций, например, таких как "ФосАгро", может вернуться к обычным показателям, и они смогут производить их раз в полгода или ежеквартально. Однако дивиденды все-таки будут ниже.

Что касается именно нефтяного сектора, конечно, ситуация достаточно непростая, учитывая уровень цен. Однако Urals все равно продается по 4 тыс. руб. за баррель, а на Восток у нас идет смесь ВСТО, которая в принципе торгуется даже повыше, может быть, под 5 тыс. руб. Этот уровень позволяет компаниям оставаться прибыльными и распределять дивиденды.

При этом понятно, что доли уходящих иностранных компаний — Shell, Exxon Mobil — будут каким-то образом выкупаться. Претендентами на их активы может стать "Газпромнефть". Однако такие расходы уменьшают размер дивидендов. Думаю, все-таки в целом уровень дивидендов у крупнейших российских нефтяных компаний, например ЛУКОЙЛа может значительно снизиться».

Ближайшие выплаты дивидендов планирует «Татнефть» — 10 января. 12 января транши акционерам проведет и «Роснефть» — по 20 руб. на акцию. Вероятно, дивиденды будут и у «Газпрома» со Сбербанком, но у газовой компании не такие щедрые выплаты, как хотелось бы инвесторам, считает директор по инвестициям управляющий компании «Восток-Запад» Александр Лавров: «У двух наиболее крупных игроков — "Газпрома" и "Сбера" — текущий результат достаточно оптимистичный. Чистая прибыль Сбербанка только за ноябрь составила 124 млрд руб. По моей личной оценке, при текущем уровне цены в 140 руб. за акцию и при выплате дивидендов в размере 18,7 руб., как это было в 2019-2020 годах, можно ждать дивидендную доходность более 13%.

Что касается "Газпрома", после выплаты дивидендов мы видели с вами дивидендный гэп. Если компания интересная, перспективная для инвесторов, после отсечки дивидендов их акции начинают активно скупать. С бумагами газовой корпорации этого не произошло.

Чем это можно объяснить? Европа пытается отказаться от российского газа, к негативным факторам я бы еще отнес рекордную инвестпрограмму. Соответственно, если деньги идут в нее, то снижается чистая прибыль, и, соответственно, акционеры получат меньше. Стоит обратить внимание и на инициативу по дополнительному НДПИ по 50 млрд руб. каждый месяц в течение трех лет для "Газпрома". Все это позволяет прогнозировать, что размер дивидендов газовой корпорации будет достаточно символичным».

Интересными выглядят и компании внутреннего спроса, говорит директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский: «Ключевой момент состоит в том, что в 2022 году российский фондовый рынок стал рынком частных инвесторов. Через их руки проходит более 70% объемов торгов.

А для частного инвестора дивиденды — это исторически ключевой фактор при покупке конкретной ценной бумаги. Активно делиться прибылью, учитывая текущее состояние российской экономии, могут компании внутреннего спроса. Например, бумаги МТС устойчивы к любым экономическим потрясениям, люди всегда продолжают пользоваться их услугами.

Банковский сектор достаточно неплохо выглядит: Сбербанк, Тинькофф-банк. Хороших инвестиционных результатов, возможно, и без дивидендов ждем по акциям "Магнита", но здесь нужно посмотреть, какие будут результаты за третий квартал 2022 года».

В конце декабря председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что компания ожидает более 40 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2022-го и не исключает выплаты дивидендов. Впрочем, они пойдут новому акционеру — ВТБ.

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Даниил Бабкин