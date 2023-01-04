Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Без претензий на щедрость

Акционеры каких компаний могут получить вознаграждение в новом году

Минфин надеется на выплату дивидендов госкомпаниями и банками в 2023 году. «Если есть прибыль, то почему бы и не заплатить»,— заявил министр финансов Антон Силуанов. В сентябре 2022 года его заместитель Алексей Моисеев сообщил РБК, что дивиденды государственных банков заложены в бюджет, но не исключил, что некоторые организации окажутся в ситуации, когда не смогут вознаградить акционеров.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За ближайшие три года Минфин надеется получить больше 2 трлн руб. в виде дивидендов. Базовыми «донорами» считаются «Газпром» и Сбербанк. Могут ли инвесторы надеяться на щедрые выплаты в 2023 году? И от каких компаний?

Какая обстановка складывается на фондовом рынке

Какая обстановка складывается на фондовом рынке

“Ъ FM” обсудил перспективы нефтяного сектора с директором аналитического департамента ИК «Регион» Валерием Вайсбергом: «Скорее всего, количество компаний, которые выплачивают дивиденды, увеличится. При этом частота выплат у отдельных организаций, например, таких как "ФосАгро", может вернуться к обычным показателям, и они смогут производить их раз в полгода или ежеквартально. Однако дивиденды все-таки будут ниже.

Что касается именно нефтяного сектора, конечно, ситуация достаточно непростая, учитывая уровень цен. Однако Urals все равно продается по 4 тыс. руб. за баррель, а на Восток у нас идет смесь ВСТО, которая в принципе торгуется даже повыше, может быть, под 5 тыс. руб. Этот уровень позволяет компаниям оставаться прибыльными и распределять дивиденды.

При этом понятно, что доли уходящих иностранных компаний — Shell, Exxon Mobil — будут каким-то образом выкупаться. Претендентами на их активы может стать "Газпромнефть". Однако такие расходы уменьшают размер дивидендов. Думаю, все-таки в целом уровень дивидендов у крупнейших российских нефтяных компаний, например ЛУКОЙЛа может значительно снизиться».

Ближайшие выплаты дивидендов планирует «Татнефть» — 10 января. 12 января транши акционерам проведет и «Роснефть» — по 20 руб. на акцию. Вероятно, дивиденды будут и у «Газпрома» со Сбербанком, но у газовой компании не такие щедрые выплаты, как хотелось бы инвесторам, считает директор по инвестициям управляющий компании «Восток-Запад» Александр Лавров: «У двух наиболее крупных игроков — "Газпрома" и "Сбера" — текущий результат достаточно оптимистичный. Чистая прибыль Сбербанка только за ноябрь составила 124 млрд руб. По моей личной оценке, при текущем уровне цены в 140 руб. за акцию и при выплате дивидендов в размере 18,7 руб., как это было в 2019-2020 годах, можно ждать дивидендную доходность более 13%.

Что касается "Газпрома", после выплаты дивидендов мы видели с вами дивидендный гэп. Если компания интересная, перспективная для инвесторов, после отсечки дивидендов их акции начинают активно скупать. С бумагами газовой корпорации этого не произошло.

Чем это можно объяснить? Европа пытается отказаться от российского газа, к негативным факторам я бы еще отнес рекордную инвестпрограмму. Соответственно, если деньги идут в нее, то снижается чистая прибыль, и, соответственно, акционеры получат меньше. Стоит обратить внимание и на инициативу по дополнительному НДПИ по 50 млрд руб. каждый месяц в течение трех лет для "Газпрома". Все это позволяет прогнозировать, что размер дивидендов газовой корпорации будет достаточно символичным».

Чем грозит вывод средств из России на зарубежные депозиты

Чем грозит вывод средств из России на зарубежные депозиты

Интересными выглядят и компании внутреннего спроса, говорит директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский: «Ключевой момент состоит в том, что в 2022 году российский фондовый рынок стал рынком частных инвесторов. Через их руки проходит более 70% объемов торгов.

А для частного инвестора дивиденды — это исторически ключевой фактор при покупке конкретной ценной бумаги. Активно делиться прибылью, учитывая текущее состояние российской экономии, могут компании внутреннего спроса. Например, бумаги МТС устойчивы к любым экономическим потрясениям, люди всегда продолжают пользоваться их услугами.

Банковский сектор достаточно неплохо выглядит: Сбербанк, Тинькофф-банк. Хороших инвестиционных результатов, возможно, и без дивидендов ждем по акциям "Магнита", но здесь нужно посмотреть, какие будут результаты за третий квартал 2022 года».

Как акции НЛМК упали на 4% на фоне решения акционеров не платить дивиденды

Читать далее

В конце декабря председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов сообщил, что компания ожидает более 40 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2022-го и не исключает выплаты дивидендов. Впрочем, они пойдут новому акционеру — ВТБ.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...