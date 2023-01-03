Мосбиржа открылась ростом

Индекс Московской биржи начал расти в первой торговой сессии 2023 года. Драйверами стали бумаги группы «Полюс», VR и «Норникеля». Также в лидерах роста «Газпром» и ЛУКОЙЛ. Укрепились и недружественные валюты, правда, незначительно. На день раньше прошли первые биржевые торги в Европе, и они завершились удачно: фондовые индексы Германии, Франции, Италии и Испании прибавили почти по 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чего ждать от биржи в России? Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский говорит, что традиционно в январе активность инвесторов низкая, поэтому даже небольшие сделки могут существенно повлиять на статистику: «В январе банки и инвестфонды возвращаются к работе, покупки идут достаточно широким фронтом, что и способствует синхронному росту. Сотрудники приходят после отпусков. Что они будут делать? Не продавать же. Они, наоборот, все продали перед отпусками. В этом контексте я не жду дальнейшего укрепления доллара, поскольку он, как мы все знаем, идет как защитная гавань.

Думаю, что национальная валюта войдет в равновесие в районе 68 руб. за доллар, может быть, 68,5. Единственное, конечно, по-прежнему остаются под вопросом санкционные имена. Ситуация довольно сложная, волатильность будет высокая в том же "Газпроме", Сбербанке, ВТБ. Здесь, скорее, первую скрипку будут играть компании, которые не находятся под санкциями. "Яндекс", например, или Ozon. Это довольно интересная вещь, поскольку у нас сырьевой рынок, мы всегда росли на пяти-шести именах. Но сейчас они могут, наоборот, оказаться в роли подхватывающих тренды».

В январе фондовый рынок также поддержат выплаты дивидендов. Совокупно ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть» и «Татнефть» направят инвесторам больше 1 трлн руб, часть из которых могут быть реинвестированы. Однако для роста акций есть и более фундаментальные причины, рассуждает старший инвестиционный консультант «Финам» Тимур Нигматуллин: «Мы наблюдаем достаточно странное стечение обстоятельств. Не такой уж и сильный ущерб, с точки зрения глубины рецессии, оказали все произошедшие события.

Отчет Росстата о корпоративных прибылях показывает, что компании не стали получать меньше прибыли, они зарабатывают примерно столько же, сколько в 2022 году. И еще, если мы агрегируем все данные по компаниям, которые отчитываются, мы увидим очень интересную тенденцию: помимо получения аналогичной прошлому году прибыли, они все копят на счетах. Это уже принимает какие-то феноменальные уровни.

Некоторые организации оцениваются, с точки зрения рыночной капитализации, дешевле объема кэша на счетах. Такого я не припомню с 2008 года. Участники рынка складывают один плюс один, понимают, к чему это все идет. Вот Сбербанк вполне может и 18-19% годовых дивидендов заплатить. Думаю, что это является причиной роста».

По итогам 2022-го года фондовый рынок сократился на 43% — это данные Мосбиржи. А крупнейшие бизнесмены, по подсчетам Bloomberg, в результате обвала бумаг совокупно потеряли $93 млрд. Аналитики БКС ожидают восстановления индекса Мосбиржи в 2023 году с 2,2 тыс. пунктов до 2,8 тыс., однако оговариваются, что это возможно при отсутствии новых геополитических рисков.

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Иван Якунин