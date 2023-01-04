С 16 января газеты в Эстонии перестанут выходить по понедельникам из-за роста цен

Эстонская ежедневная газета Eesti Pevaleht объявила, что с 16 января перестанет выпускать по понедельникам бумажную версию. Таким образом, в Эстонии не останется ни одной газеты на эстонском языке, которая будет выходить по понедельникам.

Главный редактор издания Урмо Соонвальд и председатель правления концерна Delfi, которому принадлежит газета, Арго Виркебау в совместном заявлении назвали отказ от публикации бумажной версии по понедельникам вынужденным решением в связи с ростом цен. Они сообщили, что аналогичную меру предприняли газеты Postimees, Оhtuleht и Aripaev. Последняя перешла в электронный формат с осени 2022 года.

Эстония — лидер среди стран ЕС по уровню годовой инфляции. В октябре она составляла 22,4%.

Эрдни Кагалтынов