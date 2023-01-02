В Нижнем Новгороде открыт памятник врачам, боровшимся с COVID-19

Церемония открытия памятника врачам, боровшимся с пандемией коронавируса, прошла в Нижнем Новгороде 2 января. Монумент установлен на территории, примыкающей к новому корпусу инфекционной больницы №23, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. В церемонии открытия памятника принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава региона напомнил, что первый камень в основание нового памятника был задолжен 1 августа 2020 года. «Про ковид помним, но уже не так страшно. Вместе с Михаилом Мурашко открываем тот самый памятник "Три врача" как символ нелегкой работы медиков в тяжелый для всех период»,-отметил глава региона.

По данным областного правительства, сейчас в госпитале более 240 пациентов, его загрузка составляет около 70%.

Андрей Репин