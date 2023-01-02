На Челябинскую область надвигается снежный циклон

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает о надвигающемся на регион снежном циклоне. В соседней Башкирии уже ограничили движение грузовиков и пассажирского транспорта.

Сегодня, 2 января, в связи с неблагоприятными погодными условиями, с 11:15 до 16 часов на трассе М5 «Урал» на территории Республики Башкортостан, недалеко от границы с Челябинской областью (с 1363 по 1549 км) введено ограничение движения для большегрузного транспорта, автобусов и легкового такси. «Неблагоприятный циклон приближается и к нашему региону. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», – сообщает пресс-служба УГИБДД России по Челябинской области. На все дороги региона вывели дополнительные экипажи ДПС.

По данным Челябинского гидрометцентра, снегопады ожидаются сегодня на территории всего региона. Температура воздуха составит от -1,-6, в низинах до -10 градусов Цельсия.