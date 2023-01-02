Пермская IT-компания переезжает в Иннополис

Пермское ООО «Тен.Лаб» приняло решение о смене место нахождения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что компания собирается сменить адрес регистрации на город Инннополис в Республике Татарстан.

ООО «Тен.Лаб» было зарегистрировано в Перми, по ул. Окулова, 75, в 2018 году. Компания занимается разработкой программы с технологиями VR (виртуальная), AR (дополненная) и MR (смешенная) реальности для маркетинга, обучения и производства. По информации на сайте «Тен.Лаб», его партнерами являются такие компании, как «ЛУКОЙЛ», «Лукойл Пермь Нефтепродукт», «Ростелеком» и другие предприятия Пермского края и России. Основным владельцем IT-компании является ее гендиректор Сергей Расторгуев, которому принадлежит 45% в ее уставном капитале, 37% находятся в собственности Евгения Сарксяна, сына депутата законодательного собрания Пермского края Вагаршака Сарксяна, 18% владеет Дарья Муллагалеева. Выручка ООО «Тен.Лаб» в 2021 году составила 720 тыс. руб., чистый убыток — 7 млн руб.

Иннополис — город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан. В нем расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис». Является одним из трех наукоградов в России (наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово), созданных для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий.