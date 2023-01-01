В центре Москвы загорелся ресторан «Тарас Бульба»

В ресторане «Тарас Бульба» («корчма Тарас Бульба») на Садово-Самотечной улице (недалеко от станции метро «Цветной бульвар») произошел пожар. О пострадавших не сообщалось. Причина пока неизвестна. На месте работают оперативные службы. Жителей ближайших домов эвакуируют из-за сильного задымления.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС, площадь пожара составила 50 кв. м. После она выросла до 180 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника телеканала «Звезда», в помещении, где произошел пожар, обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Пожару присвоен первый ранг сложности.

На первом этаже сотрудники МЧС обнаружили восемь газовых баллонов. Telegram-канал «112» без ссылки на источник сообщает, что утром 1 января ресторан не работал, он должен был открыться сегодня после обеда.