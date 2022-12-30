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Коммерсантъ FM
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Газ в Европе дешевеет на 11%

По данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м, теряет 11%.

Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на $925,2 за 1 тыс. куб. м (–1,9%). К 14.49 мск они поднялись до $839,3 (–11%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $943,5 за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе уже опускалась ниже $850 за 1 тыс. куб. м 27 декабря — впервые с 22 февраля. Тогда цена снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м — €77 за 1 МВт•ч.

19 декабря страны ЕС договорились установить предельную биржевую цену на газ в размере €180 за 1 МВт•ч — около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Потолок начнет действовать 15 февраля 2023 года и при определенных условиях.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Дарья Эрозбек

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