Змей Горыныч, матрешкин футбол и марафоны

С 1 по 7 января в 12:00 у главной елки в столице Удмуртии пройдут детские театрализованные представления с героями русских сказок. Каждый день новогодних каникул в 19:00 ледяная фигура Змея Горыныча будет оживать. Помимо этого, в парках и скверах пройдут турниры по хоккею на валенках и чужонболу, снайпер в варежках, футбол в матрешках и другие развлечения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В новогоднюю ночь на Центральной площади города пройдет праздничная программа с участием артистов и творческих коллективов (6+). На мероприятии будут Дед Мороз и Снегурочка, известные вокалисты города и хореографический ансамбль.

Попасть на Центральную площадь в новогоднюю ночь можно будет только через рамки металлодетектора. С помощью специальных технических средств закроют въезды на Центральную площадь со стороны улиц Свободы, Бородина, Лихвинцева, Пушкинская и Наговицына. Кроме того, с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января перекроют движение по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской.

Также новогодняя дискотека (6+) пройдет в парке Космонавтов, начало в 22:00.

Ежедневно с 31 декабря по 7 января с 13:00 в зоопарке Удмуртии будет проходить новогоднее театрализованное представление «Секретная миссия Пингвина и Ко» (0+). В выставочном центре «Галерея» будут работать художественные выставки. Праздничные мероприятия запланированы в музее Лудорвай и в усадьбе Тол Бабая (0+).

1 января в 10:00 возле здания правительства Удмуртии стартует «Забег кристальной трезвости» на 2 023 м (6+). В 12:00 на Центральной площади состоится детское новогоднее театрализованное представление «Новогодний двИЖ» (6+). В это же время в парке им. Горького пройдет новогодняя программа «В гостях у Снежной королевы» (0+).

2 января в 12:00 на площадке спортивного парка «Союзники» состоится «Матрешкин футбол» (6+). В это же время в парке Космонавтов пройдет марафон по скандинавской ходьбе (6+), а в парке им. Горького спортивные состязания «Богатырские забавы» (6+). Для детей на Центральной площади пройдет представление «Новогодний праздник “Кроличьи истории”» (6+). В Летнем саду вечером всех желающих ждет дискотека на коньках (0+).

3 января в парке им. Кирова пройдет «Мандариновый забег» (0+). Начало в 10:30, при себе необходимо иметь рыжий атрибут. В 12:00 в парке Космонавтов начнутся соревнования по зимнему триатлону (0+). В парке им. Горького к двум часам дня всех приглашают на семейную программу «Ушастая вечеринка» (6+). С 11:00 до 14:00 в штабе общественной поддержки пройдут мастер-классы по прикладному творчеству (6+).

Мастер-классы «Рождественский сюрприз» (6+) состоятся и 4 января. Также в этот день на Центральной площади пройдет турнир по хоккею на валенках среди чемпионов (0+), а вечером – анимационная программа «Сказка оживает среди нас» (0+). В библиотеке им. В.В. Маяковского пройдет новогодняя программа «Зимние забавы», а в библиотеке им. Наговицына — «Новогодние истории». В 18:00 в филармонии Удмуртии выступит «Танок» (0+)

5 января на стадионе школы №100 пройдет семейно-развлекательный турнир «Чужанбол» (0+). В 12:00 в парке Космонавтов начнутся соревнования по зимнему триатлону(6+). В это же время в парке им. Горького состоится программа «Тайны третьей планеты» (6+). Новогодние программы ждут и в библиотеках: в им. Крупской состоится «В гостях у сказки» (6+), в им. Васильева — «Новогодние приключения» (6+). Днем в филармонии состоится представление «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+).

В 12:00 6 января в парке Космонавтов пройдет марафон по скандинавской ходьбе. В это же время парк «Березовая роща» приглашает на шуточные эстафеты «Семейный кроличий забег» (0+), а парк им. Горького на игровую программу «Эльфы на каникулах» (0+). Вечером в государственном театре кукол пройдет выступление «Мороз Иванович» (0+), а в ДК «Аксион» исполнят легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром (6+).

7 января в парке им. Кирова можно будет пробежать «Рождественский полумарафон» на три дистанции (6+). В 12:00 в парке Космонавтов пройдет конкурс снежных фигур, а в парке им. Горького состоится игровая программа «12 месяцев» (6+). Турнир по снайперу в варежках пройдет на спортплощадке на улице Восточная, 20 (0+). Сразу в нескольких локациях состоятся рождественские гуляния (0+): в «Центре культуры и творчества», в парке им. Кирова, в сквере Оружейника Драгунова и в Михайло-Архангельский кафедральном соборе. Вечером в филармонии будет выступать хоровая капелла (0+). Государственный русский драматический театр Удмуртии поставит благотворительный спектакль «Проделки маленькой колдуньи» (0+) для детей из семей военнослужащих.

В последний праздничный день 8 января в Национальной библиотеке Удмуртии состоится филокартическая выставка «Рождественско-новогодняя коллекция» (0+).

Напоминаем, что в праздничные дни изменится график работы общественного транспорта. 31 декабря электротранспорт будет курсировать по расписаниям субботы, с 1 по 9 января — по расписаниям воскресенья. Автобусы 31 декабря будут работать по расписанию выходного дня. Однако в период с 31 декабря по 8 января маршруты №2, 26, 31, 34, 36, 73 и 79 будут закрыты. 1 января не будет работать автобус №6.

Татьяна Колегова