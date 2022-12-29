Политологи оценили степень пацифизма

«Ъ-Приволжье» ознакомился с выводами судебной экспертизы, проведенной по делу нижегородского оппозиционера Ильи Мясковского. Его обвинили в дискредитации российской армии после публикаций в соцсетях фото антивоенных граффити и пикетчиков с плакатами. Политологи нашли в этих записях признаки осуждения спецоперации на Украине, антиконституционные призывы и возбуждение неприязни к российскому государству. Вину за начало СВО эксперты возложили на украинское руководство и заявили, что Россия «находится в гибридной прокси-войне с Западом, в которой ничьих не бывает». Илье Мясковскому пока запретили пользоваться интернетом и участвовать в протестах, свое отношение к обвинению он еще не выразил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Мясковский, задержанный за несогласованный пикет, входит в здание Нижегородского районного суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Мясковский, задержанный за несогласованный пикет, входит в здание Нижегородского районного суда.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В уголовном деле нижегородского активиста Ильи Мясковского, обвиненного в дискредитации российской армии по ст. 280.3 УК РФ, появилось судебное заключение ООО «Центр экспертизы и оценки ”ЕСИН”». Исследование инициировало следственное управление Нижегородского МВД, следует из текста экспертизы, с которой ознакомился «Ъ-Приволжье». Ранее Илье Мясковскому вменили в вину публикацию в паблике «Нижегородское гражданское движение» в соцсети «Вконтакте» фотографий антивоенных граффити и пикетчиков с плакатами.

Публикации оценили профессор кафедры современного русского языка и общего языкознания ННГУ имени Лобачевского Тимур Радбиль, профессор политологии Сергей Устинкин и член межведомственной группы по профилактике распространения движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ) и других деструктивных течений Елена Замышевская.

В своих выводах эксперты заявили, что сам факт размещения постов в соцсети в открытом доступе для широкой аудитории говорит о публичности действий авторов. При этом публичное обращение носит характер общественно-политической деятельности.

«Поэтому перед нами не просто побуждение одного частного лица к другому частному лицу что-то совершить, это именно публичные призывы»,— говорится в исследовании. Эксперты сочли публикации антиконституционными и увидели в них призывы не исполнять гражданский долг по защите Родины.

Особое внимание эксперты уделили опубликованным фотографиям одиночного пикета Маргариты Мурахтаевой — дочери нижегородской журналистки Ирины Славиной, совершившей в 2020 году самосожжение у стен областного главка МВД РФ. В годовщину смерти матери госпожа Мурахтаева вышла на пикет с плакатом, содержащим надпись, которую эксперты назвали импликацией осуждения действий президента России, «которому вменяется ответственность за то, что он является инициатором действий Вооруженных Сил». Господин Устинкин считает, что горе от самоубийства журналистки «отразилось на когнитивных способностях и психическом здоровье дочери».

По его мнению, в тексте плаката и публикации «Нижегородского гражданского движения» отсутствуют логика, нарушены причинно-следственные связи между событиями и повторяются избитые лозунги радикально-экстремистской, прозападной, русофобской пропаганды. Сергей Устинкин как эксперт полагает, что в начале спецоперации виновато украинское руководство и другого выхода для обеспечения безопасности россиян и жителей Донбасса у России не было.

Критику СВО по поводу «массовых неоправданных жертв среди военнослужащих и гражданских лиц» эксперты сочли не соответствующей истине. По их мнению, Киев под давлением стран НАТО нарушил Минские соглашения и международные права в части военных конфликтов. «С нашей стороны специальная военная операция — это отечественная освободительная война (специальная военная операция), направленная на демилитаризацию и денацификацию Украины, прекращение геноцида этнических россиян, обеспечение безопасности РФ. Целью же подготовленного коллективным Западом военного конфликта является создание условий для "цветной революции" в РФ и устранение президента Владимира Путина»,— говорится в экспертизе.

Ее авторы настаивают, что «пораженчество (дефитизм) в уже идущей войне сегодня расценивается как ведение психологической войны со стороны противника, его поддержка, духовная власовщина».

«Мы находимся в цивилизованной, ментальной, гибридной прокси-войне с Западом, в которой ничьих не бывает», — считают эксперты, определив фотографии с граффити как дискредитирующие российскую армию и президента Владимира Путина.

Илья Мясковский пока не выразил своего отношения к предъявленному ему обвинению. Группу в соцсети, по версии следствия, он администрировал вместе с оппозиционером Глебом Калинычевым и известным левым блогером Андреем Рудым, покинувшим Россию. Расследование уголовного дела продолжается, на время следствия Илье Мясковскому запретили пользоваться интернетом и участвовать в протестных акциях.

По вмененной активисту статье УК РФ ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Владимир Зубарев