Экономике Петербурга предписали устойчивость

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Алексей Корабельников и Валерий Москаленко подвели на пресс-конференции в ТАСС итоги развития экономики региона в 2022 году и обозначили приоритетные направления в будущем году. Согласно заверениям спикеров, внешние ограничения коснулись широкого спектра экономики, в первую очередь транспортно-транзитной политики, работы портов, туристической отрасли, автомобилестроения в промышленности. В целом ухудшение показателей по одним секторам экономики балансировалось плюсами по другим. При этом план по доходам бюджета удалось перевыполнить, сверхдоходы в региональную казну могут составить 3–5%.

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Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Морской порт Санкт-Петербурга

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Экономический» вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко сообщил, что различные сектора промышленности в уходящем году показали положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Рост произошел в производстве пищевых продуктов (22%), фармацевтическом производстве (19%), металлургии (18%), на предприятиях автомобилестроения произошло снижение на 89% из-за остановки конвейеров. Спад показала и полиграфическая отрасль, хотя она не занимает существенную долю в промышленности города.

«По промышленности мы рассчитываем, что в следующем году показатели сохранятся и будут еще выше. Город рассчитывает, что предприятия будут пользоваться новым инструментом промышленной ипотеки. Сегодня в Петербурге 70 промышленных объектов находится "в стройке": из них 42 — это чисто промышленные, 11 — промышленно-складские и 17 объектов энергетики. Итого в ближайшие три года 70 объектов промышленности должно быть введено»,— сказал господин Москаленко.

Прирост показала отрасль информационных технологий и связи. Число компаний, работающих в ней, чуть больше чем за год выросло на тысячу. «В реестре Минцифры 3200 компаний из Петербурга: это 14% от общего числа компаний в стране. В этом сегменте работают 110 тыс. человек. Это за последнее десятилетие действительно новая для Петербурга отрасль»,— отметил господин Москаленко.

Большой удар пришелся на работу АО «Морской порт Санкт-Петербург». «До начала этого года на него приходилось 40% контейнерных перевозок в стране. Весной резко "упала" работа порта, в частности стивидоров, а это 20 компаний, в которых занято 9 тыс. человек. Никто из компаний не закрылся. В течение этого года переходит переориентация на иные виды грузов. Правительством РФ было принято решение о поддержке и внесен законопроект об использовании инвестиционного налогового вычета по инфраструктуре морских портов, связанного с грузоперевалкой»,— пояснил господин Москаленко. Простой на ближайшие два года ждет и пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Ранее у него было до 800 судозаходов в год, прибывало 800–900 тыс. пассажиров. По итогам 2022 года не было ни одного судозахода.

В непростой ситуации туризм. По итогам 2022 года город посетило 8 млн человек. «Это больше, чем в 2021 году, когда был показатель 6 млн человек. В то же время меньше 10 млн в 2019 году. В допандемийное время турпоток состоял 50 на 50 из внутреннего и зарубежного. Сегодня лишь около 300 тыс. человек — иностранцы. В следующем году прирост ожидаем за счет внутреннего туризма, но необходимо развивать новые маршруты, новую географию туристического потока — это страны Ближнего Востока, Китай, Индия. В этом случае Петербург зависит от работы аэропорта Пулково, от развития новых авиалиний. Коллеги говорят, что процесс составляет около двух лет»,— заметил господин Москаленко.

В минусе оказалась сфера торговли и потребительского рынка за счет высокой инфляции. «По обороту розничной торговли в номинале прибавили 50 млрд рублей, но за счет инфляции получилось минус 11%. По рознице по обороту продовольственных товаров плюс 2,4%, по непродовольственным товарам минус 18%. В принципе, хочу отметить, что потребитель перешел на сберегательную модель поведения»,— сказал господин Москаленко. По словам чиновника, в следующем году данный сектор покажет рост.

По словам «финансового» вице-губернатора Алексея Корабельникова, в этом году удалось сохранить устойчивость экономики города, в том числе из-за большого пакета мер поддержки, которые оказывает город. «На 40 млрд рублей только регион оказывает поддержку. В целом, если мы говорим о налоговых льготах, которые предоставляются на уровне городского бюджета, то в 2021-м он оценивался на уровне 70 млрд, в этом году будет больше»,— подчеркнул господин Корабельников.

При этом город заканчивает год с профицитным бюджетом. План по доходам городского бюджета выполнен, сверхдоходы могут составить 3–5%. «В этом году ждем около 1,15 трлн рублей. Впервые в структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга налог на прибыль опередил НДФЛ. На эти два доходных источника приходится более 70%»,— отметил господин Корабельников. Он добавил, что 59,4 млрд рублей заплатили за 11 месяцев текущего года в городской бюджет 246 организаций с капиталом из недружественных стран, входящих в мониторинг комитета финансов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам вице-губернатора, даже если в следующем году будут макроэкономические потрясения, экономика выдержит за счет профицитного задела. Кроме того, в этом году удалось снизить долговую нагрузку. «Объем долга увеличился, но поменялась его структура (в среднем процентная ставка снизится с 7,1 до 6,6%). На 1 января долг составлял 85 млрд рублей. Нам удалось уменьшить коммерческий долг, но при этом мы привлекли долгосрочные федеральные кредиты под 3% годовых (около 9 млрд рублей)»,— пояснил господин Корабельников.

Алла Михеенко