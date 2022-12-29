2022 год стал рекордным по количеству краж криптовалюты

Количество краж криптовалюты в нынешнем году по состоянию на 9 декабря достигло 190, говорится в отчете Finbold. Это на 44% больше, чем в 2021 году, когда были зафиксированы 132 случая кражи криптовалюты, и абсолютный рекорд за время ведения статистики.

В текущем году был установлен и рекорд по объему украденных средств. 23 марта злоумышленникам удалось похитить 173,6 тыс. монет ETH и 25,5 стейблкойна USDC из сети проекта Ronin. Предыдущий рекорд был установлен хакером, взломавшим платформу Poly Network в августе 2021 года. На третьем месте в этом списке расположился взлом Binance в октябре 2022 года, который привел к потере $570 млн.

Как отмечается в докладе Finbold, со временем меняются и подходы злоумышленников к краже. Если раньше хакеры чаще старались взломать частные цифровые кошельки, то в последние месяцы их целью наиболее часто становятся проекты децентрализованных финансов (DeFi).

Кирилл Сарханянц