Экс-заместителя главы МВД Ставрополья приговорили к 15 годам заключения

Заместителя начальника управления – начальника отдела № 1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Сергея Рубежного и оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет отдела № 3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Геннадия Симкова приговорили к 15 и 11 годам заключения в колонии строго режима. Бывшие работники полиции организовали преступное сообщество, координировавшее работу сети проституции, сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья.

Согласно версии правоохранительных органов, с 2015 года Сергей Рубежный и Геннадий Симков создали преступное сообщество, члены которого находили девушек, склоняли их к занятию проституцией. Также участники группы подыскивали клиентов и доставляли им девушек.

«Несколько операторов принимали телефонные звонки от клиентов – заказчиков услуг и передавали заказы водителям, осуществляли учет отработанного времени», — сообщает пресс-служба Следкома.

Всего за время существования сообщества, злоумышленники заработали 39 млн руб. В группу входило 16 мужчин и шесть женщин. Им были предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ст. 241 УК РФ (организация занятием проституцией), ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Они все признаны виновными в зависимости от степени причастности к преступлениям. Сергей рубежный помимо срока, обязан выплатить штраф в размере 2 млн руб. Остальные участники преступного сообщества получили сроки от 3,5 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режима соответственно.

Анастасия Назарова