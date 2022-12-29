Цены на электроэнергию на западе России достигли исторического максимума

В моменте биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале достигли исторического максимума — 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч, узнал «Ъ». Резкий скачок стоимости объясняется выводом в плановые и неплановые ремонты нескольких блоков АЭС.

Самое значительное увеличение цен на рынке на сутки вперед произошло с 19 по 26 декабря: по оценке «Ъ», индекс вырос на 20,6% в годовом выражении (до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт•ч). По утверждению регуляторов энергорынков, «нехарактерная» ситуация с отключением АЭС уже завершилась и цены начали снижаться.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Ъ» «Скачок ценового напряжения».