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Коммерсантъ FM
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Вирусы сложились в тридемию

Насколько велик риск заболеть гриппом, COVID-19 и РСВ одновременно

В НИИ гриппа назвали закономерной «тройную эпидемию». Речь идет о ситуации, когда люди заражаются сразу тремя инфекциями — гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом человека (РСВ) — это один из типичных возбудителей ОРВИ. О так называемой тридемии заговорили в начале декабря. Опасения на этот счет высказывали Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики заболеваний. И такое развитие событий типично, заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в интервью газете «Ведомости». При этом недавние исследования показали, что эти вирусы могут комбинироваться.

Почему так происходит? И что повышает шансы заражения? На эти вопросы “Ъ FM” ответил кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Вирусов очень много, как и способов взаимодействия с ними.

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Например, заражение гриппоп А приводит к тому, что клетки начинают синтезировать больше рецепторов, на которые цепляется COVID-19. А при чем тут РСВ? Если одна и та же клетка заражена РСВ и гриппом А, то в результате получается, что эти фабрики, продуцирующие вирусные частицы, каким-то образом объединяются, и при совместной инфекции образуются гибридные варианты. Человек может подхватить два вируса сразу. Судя по всему, школа — это основное место, в котором дети обмениваются инфекциями, а потом приносят их домой. Там легко получить не то что двойную, даже тройную инфекцию».

В Роспотребнадзоре говорили, что от гриппа в стране привито больше половины населения. Несмотря на это, заболеваемость растет. В середине декабря недельный скачок составил 16%. А циркуляция других вирусов может привести к более тяжелому течению болезни, говорит иммунолог Владимир Болибок: «Из-за пандемии у нас в течение нескольких лет не было ни гриппа, ни других ОРВИ, иммунная система большинства людей отвыкла, забыла, как бороться и с РСВ.

Те, кто уроки не повторял, то есть не делал прививку, болеют массово. Уже есть случаи, когда пациенты госпитализируются сразу с двумя вирусными инфекциями. Клиническая картина в таком случае будет тяжелая.


Поражение начинается с верхний дыхательных путей, затрагивает бронхи, потом может уйти в легкие».

В то же время заболеваемость COVID-19 в России снижается. 26 декабря в стране выявили около 5 тыс. случаев — это минимум с конца ноября.

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Илья Сизов

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