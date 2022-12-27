Регуляторы США проверят продукты питания с содержанием каннабиса

По данным The Wall Street Journal, управление США по контролю над рынками продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) планирует изучить продукты питания с добавками каннабидиола (один из каннабиноидов). Регулятор хочет выяснить безопасность таких продуктов для потребителей и целесообразность регулирования рынка подобных продуктов.

По мнению источников WSJ в FDA, на оценку ситуации может уйти несколько месяцев. Если ведомство сочтет нужным ввести федеральное регулирование для таких продуктов, оно направит в Конгресс запрос на создание соответствующего законопроекта.

Больше всего беспокойства в FDA вызывает то, насколько безопасно употребление таких продуктов на постоянной основе, не вредит ли оно беременным и кормящим женщинам и не влияет ли на фертильность. Ранее FDA уже сообщало о планах повысить контроль продуктов с содержанием каннабиса, а также регулировать маркетинг и рекламу таких продуктов в стране.

Евгений Хвостик