Бастрыкин проверит планы сноса корпусов завода «Ригель» в Петербурге после обращения градозащитников

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе ведомства в Санкт-Петербурге Марине Парастаевой организовать проверку по факту возможного сноса исторических корпусов завода «Тюдор» (аккумуляторный завод «Ригель»). Об этом ранее в открытом письме просили местные градозащитники.

«По словам граждан, застройщик, возможно, планирует начать снос корпусов завода на улице Профессора Попова, 38 в новогодние праздники и на месте предприятия построить жилой дом»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале «SOS СПб СНОС», градозащитники требуют проверить вице-губернатора Николая Линченко и председателя КГИОП Сергея Макарова на возможный «сговор с представителями строительного бизнеса» из-за выдачи разрешения на строительство на территории завода, застроенного, по мнению активистов, историческими зданиями, запрещенными к сносу. Также градозащитники указывают на большую высотность зданий в проекте застройки, из-за которой могут быть нарушены виды города.

Подробнее о проекте застройки «Ригеля» жилье читайте в материале «Аккумуляторный завод зарядили инвестициями».

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