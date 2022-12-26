«Ведомости»: из-за подорожания сахара в России на него могут ввести потолок цен

Министерство хозяйства России предупредило производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар, если в I квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 руб. за 1 кг. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании 26 декабря. «Ведомости» поговорили с двумя его участниками.

По словам собеседников газеты, поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Госпожа Лут заявила, что цена выросла на 10–15% в зависимости от производителя и региона.

На совещании присутствовали компании «Продимекс» (бренды Naturiqa, «Продимекс»), «Русагро» («Русский сахар», «Чайкофский»), «Доминант», АО «Кристалл», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.

Гендиректор «Продимекса» Виктор Алексахин объяснил подорожание сахара в том числе снижением курса рубля. Представители других компаний не стали комментировать ситуацию. В Минсельхозе не ответили на запрос «Ведомостей». В «Союзсахаре», объединяющем производителей, также отказались от комментариев. Без ответа остался и запрос в Минпромторг.

Соглашение, ограничивающее цены на сахар, было заключено между Минпромторгом, Минсельхозом, производителями сахара и торговыми сетями 16 декабря 2020 года, после того как на рост цен на ряд продуктов указал президент России Владимир Путин. Стороны договорились о потолке в 36 руб. за 1 кг, розничная цена не должна была превышать 46 руб. за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.

По сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) цена на сахар в Центральном федеральном округе выросла на 7,2% до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС. Об этом свидетельствуют данные Национальной товарной биржи. По данным издания Sugar.ru, оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52–53 руб. за 1 кг.