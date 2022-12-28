Смещение центра

Полицентризм в Петербурге не надо изобретать, его структура уже давно описана градостроителями. В том, что Северная столица обросла и продолжает прирастать субцентрами, эксперты видят естественное развитие города и его перспективы на будущее.

Еще сто лет назад историк, краевед, основоположник комплексного изучения городской среды Николай Анциферов (1889–1958) писал, что «наряду с ядрами, организовавшими город, можно вскрыть в нем ряд других ядер». «Центр Петербурга перекочевал с Троицкой площади через стрелку Васильевского острова на Адмиралтейскую сторону в процессе естественного развития города. Поэтому не надо ничего придумывать. Природу петербургского полицентризма блестяще описал Анциферов»— напоминает президент Фонда развития городского самоуправления Кирилл Страхов.

Разбор понятий

При этом господин Страхов замечает, что город с несколькими равновеликими центрами — исключительный случай, причиной которого может быть срастание нескольких городов. Например, в конце XIX века старинные Буда, Пешт и Обуда образовали Будапешт. В 1920-е годы Ростов-на-Дону присоединил Нахичевань. Города сталинской индустриализации построены как конгломерат заводских рабочих поселков. «В таких городах отчетливо видны прежние центры и линии "сшивки" городской ткани. Но вокруг ядер, опоясывающих городское ядро и создавших свои кварталы, не могли бы вырасти самостоятельные города»,— уточняет эксперт.

Такие ядра — субцентры — есть в исторической части города: у Сенной площади, площади Восстания и Александра Невского. В полупериферии — площади у Нарвских ворот, Финляндского и Ладожского вокзалов. На периферии очевидный субцентр в последние годы сформировался вокруг Комендантской площади.

Субцентр обычно вырастает из сочетания нескольких факторов: архитектурной доминанты, площади на пересечении основных магистралей, транспортных узлов, общественных функций зданий. «Но это не арифметическое сложение факторов: город сам по себе мощная самоорганизующаяся система, способная компенсировать плохие управленческие решения,— убежден господин Страхов.— Например, снос выдающейся архитектурной доминанты — Спаса-на-Сенной — поколебал, но не отменил центральное положение Сенной площади, которая остается торговым, транспортным и планировочным ядром своего района».

Мировой опыт

Полицентризм как перспективная модель развития современных мегаполисов хорошо зарекомендовал себя на всех континентах, обращает внимание Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects. Показательными являются примеры Лондона, Токио или Шанхая. «Москва сейчас делает активные шаги на данном направлении, создавая локальные центры экономической и социальной активности и попутно снижая эффект маятниковой миграции»,— констатирует госпожа Николаева.

Хороший пример — Копенгаген, считает Анна Белинская, руководитель проектов бюро Atlas. С Петербургом столицу Дании объединяют географически похожая ситуация и компактный исторический центр «для туристов». «При этом в Копенгагене стали развивать разные районы, чтобы уйти от централизованности»,— объясняет госпожа Белинская. Южный остров Амагер, где расположен аэропорт, был мало заселен. Власти оценили потенциал экономической связи со шведским Мальмё и стали строить мост Копенгаген — Мальмё, одновременно создали комплексную застройку необычной современной архитектуры с офисами, жильем, школами. Кроме этого, одновременно расширялся Южный кампус университета на острове, была проведена линия метро. «Неидеальный проект, и район еще развивается, но в итоге остров полноценно функционирует, жителям вообще нет нужды выбираться в центр ежедневно»,— делится наблюдениями госпожа Белинская.

Тенденции и предпосылки

С одной стороны, исторический центр — это визитная карточка города, без которой невозможно представить его образ. С другой стороны, отдельные функциональные центры возникают вне центра: культурные пространства развиваются на Васильевском острове, экономический центр формируется в районе «Лахта-центра», рассуждает Юлия Зубарик, эксперт-урбанист, основатель и руководитель градостроительного бюро Master’s Plan. По мнению эксперта, продолжение вектора функциональной децентрализации имеет положительные стороны с точки зрения транспортной загруженности и пешеходной доступности, а элементы исторического наследия в центре города смогут быть ревитализированы (возвращены к жизни) для создания новых точек притяжения.

«Представить Петербург без его центра невозможно. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кто сказал, что такой центр должен быть один? Все объекты, вошедшие в список ЮНЕСКО (улицы, дворцово-парковые ансамбли, стороны, острова, площади), были созданы более ста лет назад. Что оставят современные петербуржцы потомкам?— ставит вопрос директор по связям с общественностью ООО «Профит Маркетинг» (входит в финансово-промышленную группу «Профит») Станислав Скопылатов.— Помимо реставрации существующих объектов, стадиона "Газпром Арены" и башни "Газпрома" "Лахта-центр", а также ЗСД, за последние десятилетия город интересных проектов не продемонстрировал».

Тем не менее в Петербурге есть объективные тенденции, свидетельствующие о глобальном тренде на полицентричность в урбанистике и попытках применить концепцию пятнадцатиминутного города в мегаполисах, считает Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis: «В их числе — вывод промышленных мощностей и их замена другими типологиями, диверсификация деловой жизни и экономики».

Из-за минувшей пандемии распространение концепции «город в городе» ускорилось еще сильнее, а идеи полицентризма получили всеобщее признание, продолжает господин Стариков. Самими востребованными девелоперскими проектами оказались те, что гармонично совмещают в себе компактность и сомасштабность. Максимально популярными становятся локальные общественные пространства, а районная коммерческая инфраструктура значительно прибавила в разнообразии.

Актуальность и решения

Актуальность темы полицентризма в городах-миллионниках объясняется перегруженностью транспортных магистралей, особенно в городах с богатым историческим наследием, поясняет Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО «Росдорбанк»: «Центр Санкт-Петербурга, к сожалению или к счастью, не позволяет расширить транспортную инфраструктуру и улучшить доступность объектов делового назначения. Оптимальным решением для нашего города было бы разделение бизнес-структур на основные и представительские офисы, когда основная часть бизнеса функционирует в отдаленной локации, а небольшой переговорный офис располагается в центре, равноудаленном от остальных районов города».

Сегодня эта схема уже работает в части производственного сектора, развивает мысль господин Вожов. Многие крупные производители благодаря программе вывода производственных мощностей из Санкт-Петербурга в пригород уже осуществили релокацию. Промышленные кластеры, включая производство и складские мощности, сформировались в непосредственной близости от КАД, что существенно облегчило им решение логистических задач и снизило нагрузку на центральную часть города. К таким зонам, например, относятся Парнас и Шушары. В какой-то мере их можно отнести к новым деловым центрам. «Но точкой притяжения в этих районах все-таки остается работа, а субцентр — это мини-город или город-спутник с соответствующим набором составляющих. Для полноценного центра здесь еще недостаточно жилья и остро не хватает объектов социального назначения»,— оценивает представитель ПАО «Росдорбанк».

«В центре Петербурга практически не осталось участков под застройку, а путем реновации не всегда можно создать комфортную для современных горожан среду. Тотальная автомобилизация требует организации парковок, которые не были предусмотрены в прошлые века,— согласна Ася Левнева, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина.— Помимо задачи с парковками, возникает проблема освобождения мегаполиса от пробок, образующихся из-за ежедневных поездок жителей спальных районов на работу и обратно. Эти сложности современных петербуржцев решаются путем полицентризма, то есть комплексного освоения удаленных от центра территорий».

Новые центры Петербурга

Благодаря полицентричности у петербуржцев будет возможность жить, работать, пользоваться всей необходимой инфраструктурой в рамках своего центра, поддерживает идею генеральный директор УК «Станция» Алексей Макаров. «"Севкабель Порт", обновленный Василеостровский рынок, "Лахта-центр", Новая Голландия уже способствовали развитию полицентричности в Петербурге,— говорит эксперт.— Самый главный вопрос здесь — грамотное планирование развития территорий».

На взгляд Александра Кравцова, управляющего партнера Fizika Development (девелопер апарт-отеля VIDI), в Санкт-Петербурге уже несколько лет как сложились несколько альтернативных центру локаций именно в силу масштаба города: «Все-таки Петербург — не маленький город с конкретно очерченными красными линиями исторического центра, а насыщенная общественная и деловая жизнь у нас не сосредоточена лишь в границах условного Невского проспекта, Петропавловской крепости и Мариинского театра. Все это есть и на Петроградской стороне, которая с увеличением жилого фонда и развитием инфраструктуры за последние годы уже обладает теми же достоинствами, что и Центральный район. Васильевский остров получил вторую жизнь с открытием ЗСД и появлением модных общественных пространств — теперь это больше не "центральная периферия", а полноценный и самодостаточный анклав».

Александра Тен