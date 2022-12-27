Недострои сына экс-губернатора стали интересны рынку

3 февраля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже производственно-складского комплекса в промзоне «Предпортовая» в Московском районе Санкт-Петербурга. Аукцион с начальной ценой 300 млн рублей проводится по поручению АО «Газпромбанк», ранее объект принадлежал компании «Империя-Содружество», связанной с Сергеем Матвиенко, и уже выставлялся на торги в 2018 году. Сегодня объект интересен рынку, заключают эксперты, под строительство логистического комплекса или даже апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объект расположен на Предпортовой улице, 3, лит. А и Б, рядом со съездом с Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, недалеко от развязки КАД и ЗСД. В состав лота входят два земельных участка площадью 4,6 и 0,3 га, офисно-складское здание площадью 3,2 тыс. кв. м, а также два недостроенных объекта: офисное здание 7,4 тыс. кв. м (готовность 30%) и склад 19,2 тыс. кв. м (готовность 30%). Объект подключен к инженерным коммуникациям (электро-, водо-, теплоснабжению и канализации), сообщает пресс-служба РАД. Начальная цена торгов — 300 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 31 января.

По оценке Алексея Федорова, директора департамента инвестиции в недвижимость компании Maris, начальная цена выглядит чрезвычайно привлекательной. «По большому счету, столько стоит лишь складской недострой, а землю и прочие объекты покупатель получает как бонус. С учетом привлекательности локации я бы ожидал большого интереса к торгам и существенного повышения цены. Если, конечно, нет каких-то юридических или инженерных подводных камней»,— говорит эксперт.

В настоящее время часть комплекса сдана в краткосрочную аренду под офисы и склады. Все договоры краткосрочные и расторгаемые, уточнили в пресс-службе РАД. АО «Газпромбанк» владеет объектом с 2019 года. Ранее территория и недвижимость на ней принадлежали компании «Империя-Содружество», которую СМИ связывали с Сергеем Матвиенко, сыном бывшего губернатора и действующего председателя Совета федерации РФ Валентины Матвиенко. В 2018 году объект выставлялся на торги по поручению компании в интересах Газпромбанка, кредитовавшего «Империю-Содружество» и в залоге у которого находилось имущество. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Империя-Содружество» в настоящее время находится в процессе банкротства. В пресс-службе Газпромбанка не предоставили информацию о подробностях перехода актива в собственность банка.

Привлекательность участка для инвесторов увеличится, если внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), дополнив функциональное назначение жилой недвижимостью и апартаментами, полагает Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге. «Сейчас, согласно ПЗЗ, на территории возможно размещение объектов производственного и складского назначения, а также объектов общественно-деловой застройки. Но ввиду большого количества жилья и офисов в локации наиболее привлекательным для покупателей будет все же создание многофункционального комплекса с гостиницами, коммерческими помещениями и социальными объектами»,— дает прогноз эксперт.

Господин Федоров также считает, что развивать здесь логистический комплекс — очевидное решение. «Менее очевидный, но соответствующий развитию города вариант — отделить часть территории и попробовать согласовать здесь комплекс апартаментов. Возможно, для этого можно использовать офисный недострой»,— предполагает представитель Maris.

Александра Тен