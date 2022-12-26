Складской комплекс в промзоне «Предпортовая» выставили на продажу за 300 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на торги складской комплекс в промзоне «Предпортовая» на юге города. Площадь объекта достигает 5 Га. Торги назначены на 3 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Рядом с комплексом расположены съезды с Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, а также развязки КАД и ЗСД. На его территории есть два недостроенных объекта, офис и склад с подключением к коммуникациям. В настоящее время часть комплекса сдана в краткосрочную аренду под офисы и склады.

Начальная цена объекта — 300 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 31 января.

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