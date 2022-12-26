CEBR: в 2023 году мировую экономику ждет рецессия

Аналитики Центра экономических и деловых исследований (CEBR) полагают, что в следующем году мировая экономика, скорее всего, окажется в состоянии рецессии из-за методов борьбы центральных банков стран с растущей инфляцией.

«Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию»,— говорится в докладе британского исследовательского центра. «Битва с инфляцией еще не выиграна. Мы ожидаем, что центральные банки будут придерживаться тех же методов в 2023 году, несмотря на экономические издержки. Цена снижения инфляции до более комфортных уровней — это ухудшение перспектив экономического роста на последующие несколько лет».

Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что шансы на то, что мировая экономика окажется в состоянии рецессии в 2023 году, составляют примерно 25%, а спад будет наблюдаться примерно в трети мировой экономики.

Кроме того, по прогнозам CEBR мировой ВВП к 2037 году (аналитики компании традиционно делают прогноз на ближайшие 15 лет) вырастет вдвое по сравнению с нынешним годом за счет скачка развивающихся экономик. При этом Китай, согласно новому прогнозу, обгонит США по объему долларового ВВП в лучшем случае в 2036 году. Ранее аналитики CEBR прогнозировали, что это случится в 2030 году. При этом некоторые аналитики, как отмечается в докладе, и вовсе убеждены, что, несмотря на четырехкратное превосходство в численности населения, Китаю никогда не удастся обогнать США по этому показателю. Третьей же экономикой мира к концу обозреваемого периода станет Индия, чей объем ВВП в 2035 году должен достичь отметки $10 трлн.

Кирилл Сарханянц