В третьем квартале количество увольнений и трудоустройств россиян достигло рекорда

В июле-сентябре с крупных и средних российских предприятий уволились 3,24 млн россиян. При этом трудоустроились за тот же период 3,17 млн, следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По ее данным, показатели увольнений и трудоустройств в третьем квартале 2022 года достигли рекордного значения за последние десять лет.

По данным FinExpertiza, 78,2% (2,5 млн человек) уволившихся ушли по собственному желанию. По соглашению сторон трудовой договор расторгли 7,2% (234,8 тыс. человек). Увольнения коснулись 26,6 тыс. человек — менее 1%. Разница между уволенными и трудоустроенными работниками составила 75,1 тыс. человек.

Наибольший отток персонала зафиксирован в сферах торговли, здравоохранения, социальных услуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения. Приток сотрудников наблюдался в сферах образования, энергетики, ЖКХ и строительства.

Показатель неполной занятости на российских предприятиях в июле-сентябре 2022 года превысил пиковые значения пандемии и составил 4,66 млн человек. Число частично занятых выросло на 319 тыс. человек (+7,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В третьем квартале 2022 года в отпуск за свой счет ушли 3,3 млн человек. Это на 6% больше, чем за тот же период 2021-го. На частичной занятости по соглашению сторон были трудоустроены 1,06 млн человек, по инициативе работодателя — 58,3 тыс. человек (на 58% больше, чем в 2021 году). Количество граждан в простое за указанный период увеличилось на 67%, до 239,8 тыс. человек.

Лусине Баласян