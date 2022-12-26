«Мы уверены, что обыграем Канаду»

Хоккеисты СКА провели последний домашний матч в году. И, к радости собравшихся в Ледовом дворце зрителей, победили «Спартак» со счетом 4:2 в матче Континентальной хоккейной лиги. До конца года армейцам осталось провести два матча в чужих стенах. Но это уже никак не повлияет на их лидерство в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце. Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 7 Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Чемпионат сезона 2022/23. Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) в Ледовом Дворце. Вице-президент, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

СКА сделал выводы после поражения дома от ЦСКА со счетом 1:2. В команде даже состоялось собрание, как сказал тренер Роман Ротенберг. И вот результат: игроки повысили реализацию моментов. Именно в этом состоял игровой резерв СКА, если верить тому же Ротенбергу.

«Мы серьезно поработали после прошлого матча,— признался главный тренер СКА после финального свистка.— Были собрания, потренировались, хорошо поговорили, обсудили детали, которые нужно улучшить. В первую очередь это реализация. Сегодня она была уже лучше — забили хорошие голы. Нам по-прежнему есть над чем работать. Мы создаем много моментов. Когда будем их реализовывать, станем выигрывать с явным преимуществом».

В матче против «Спартака» петербуржцы забрасывали шайбы в каждом из периодов. Причем двое игроков «выстрелили» дублями — форварды Марат Хайруллин и Дмитрий Яшкин. Последний вообще достиг рубежа в 100 шайб в КХЛ. Причем у Яшкина на это ушло 176 матчей — это рекорд лиги. Такие мастера, как Сергей Мозякин и Алексей Морозов, выбивали сотню, проведя 202 и 209 игр соответственно. Так что это серьезное достижение для 29-летнего форварда. Интересно, что Яшкин — единственный легионер в СКА. Он родился в семье хоккеиста Алексея Яшкина и, когда ему не было года, переехал в Чехию. Там получил гражданство, занялся хоккеем, позднее стал выступать за сборную Чехии. В КХЛ играет с 2019 года. В СКА ему доверили капитанскую повязку.

Роман Ротенберг, как всегда, был словоохотлив на пресс-конференции. Собственно, сейчас уже сложно понять, что интереснее — игра СКА или выступления у микрофона его тренера. В которых он хвалит команду за игру и рассказывает о ее проблемах. Смысл рассуждений сводится к тому, что какие-то проблемы всегда есть, а чтобы их решать, нужно работать лучше и больше.

Не забыл тренер СКА поздравить и Александра Овечкина, играющего за «Вашингтон Кэпиталз», с выдающимся достижением: накануне 37-летний россиянин сокрушил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах заокеанской лиги. В матче против «Виннипега» Овечкин забросил свои 801-ю и 802-ю шайбы. У Горди Хоу осталось 801. По этому поводу в спортивной Америке сейчас большой шум. Следующая цель российского форварда — Уэйн Гретцки, забивший за карьеру 894 гола.

Роман Ротенберг сказал, что встречался с Овечкиным летом в Новогорске, где тот тренировался. И где проходили предсезонные сборы хоккеисты СКА. Неизвестно, что сказал тогда хоккеисту Овечкину тренер Ротенберг, но не исключено, что именно после той встречи капитан «Вашингтона» почувствовал в себе уверенность и силы для крушения рекорда Горди Хоу.

Теперь Роман Ротенберг вдохновляет на подвиги форвардов СКА. И те отвечают ему взаимностью. Как и все остальные игроки. Впрочем, тренер отметил вклад в успехи команды и точильщиков коньков, и массажистов, и докторов, и зрителей. Сказал, что зрители помогают армейцам показывать зрелищный хоккей. И выигрывать конкуренцию за них у театров, кинотеатров и футбольных матчей. Правда, в футбол сейчас не играют. Но это не так важно. Главное, что на матчах СКА почти всегда — аншлаги. И эту традицию надо продолжать.

В конце своего выступления Роман Ротенберг сказал загадочную фразу про то, что «мы обыграем Канаду». В каком турнире это произойдет, и кто именно должен обыграть Канаду, и почему именно Канаду, осталось неясным. Но хорошо, что легендарные мифы возвращаются. И сегодня снова хочется сразиться с канадскими профессионалами, как это было в середине ХХ века. Наверное, это не случайно.

Армейцам осталось в этом году сыграть с ЦСКА 28 декабря и «Витязем» 30 декабря на их площадках. СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, опережая конкурентов с большим запасом.

Кирилл Легков