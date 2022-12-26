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«Роснефть» перебирает кадры

Компания назначила нового руководителя подразделения на Северо-Западе

Руководитель дочерней компании «Роснефти» в северо-западном регионе вновь сменился — уже в четвертый раз за последние два года. Эксперты предполагают, что компания пытается найти человека, который мог бы справиться с новыми вызовами в виде санкций и перестройкой экспортных логистических цепочек.

Руководитель дочерней компании «Роснефти» в северо-западном регионе вновь сменился, уже в четвертый раз за последние два года

Руководитель дочерней компании «Роснефти» в северо-западном регионе вновь сменился, уже в четвертый раз за последние два года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Руководитель дочерней компании «Роснефти» в северо-западном регионе вновь сменился, уже в четвертый раз за последние два года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральным директором ООО «РН-Северо-Запад» назначен Сергей Кириллов, до этого с 2016 года возглавлявший ООО «Башнефть-Розница». По данным «СПАРК-Интерфакс», он вступил в должность генерального директора «РН-Северо-Запад» с 22 декабря 2022 года. О судьбе его предшественника Максима Даскина, который пришел в компанию в июне с поста генерального директора АО «НК «Роснефть» — Ставрополье», пока ничего не известно: в пресс-службе «РН-Северо-Запад» отказались комментировать ситуацию, в системе «СПАРК-Интерфакс» информация о новом назначении топ-менеджера отсутствует.

Сергей Кириллов — уже пятый генеральный директор ООО «РН-Северо-Запад» за последние два с небольшим года. В ноябре 2020 года Алексей Артемьев сменил на этом посту Алексея Пласкова, занимавшего должность с июля 2017 года. Спустя полгода компанию возглавил Алексей Шабалин (сменивший сейчас Сергея Кириллова на должности главы ООО «Башнефть-Розница»), а еще через год бизнес «Роснефти» на Северо-Западе возглавил Максим Даскин.

«РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Архангельска, Великого Новгорода, Пскова, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Псковской областей. Розничная сеть «Роснефть» в Северо-Западном регионе насчитывает более 200 АЗС и АЗК. В 2019 году «Роснефть» приобрела 100% акций «Петербургской топливной компании». Это позволило «Роснефти» стать лидером по количеству АЗС в Санкт-Петербурге (с долей 26,8%, по данным НП «Нефтяной клуб») и в Ленобласти (с долей 15,5%).

Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин отмечает, что кадровые перестановки в компании, скорее всего, связаны с компетенциями менеджеров, которые позволят наиболее эффективно работать в изменившихся условиях. Финансовый аналитик, автор стратегий автоследования компании «Финам» Дмитрий Марков предполагает, что, вероятно, в «Роснефти» подбирают менеджера, который сможет справиться с новыми вызовами: санкциями, эмбарго, снижением спроса в Северо-Западном регионе. «Роснефти», с учетом санкций и ограниченного спроса на внутреннем рынке, необходимо искать новых покупателей на других рынках, считает эксперт.

Вячеслав Калашников

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