Имущественный комплекс Лазаревского хлебозавода выставили на торги за 87 млн рублей

Имущественный комплекс ОАО «Лазаревский хлебозавод» выставили на торги за 87,4 млн руб., об этом сообщается на сайте единого реестра сведений о банкротстве.

В лот входит комплекс для производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, а также дебиторская задолженность в сумме 229,8 тыс. руб. Имущество должника находится в Лазаревском районе Сочи, по улице Калараша, 60.

Еще на торги выставлены шесть торговых павильонов предприятия в поселке Лазаревское, начальная цена — 652,5 тыс. руб.

Кроме того, на аукцион выставили три автомобиля компании - хлебный фургон (ГАЗ-3302) с начальной стоимостью в 603,4 тыс. руб., Land Rover Defender 2014 года выпуска за 2,9 млн руб. и Volkswagen Polo 2015 года выпуска за 669,7 тыс. руб.

Торги назначены на 8 февраля 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Лазаревский хлебозавод» зарегистрировано в 1988 году в Сочи. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Конкурсным управляющим предприятия является Елена Сафронова. В 2021 году выручка предприятия составила 4,5 млн, убыток — 11,5 млн руб.

В феврале 2021 года в отношении ОАО «Лазаревский хлебозавод» была введена процедура наблюдения. В конце того же года Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие несостоятельным. Кроме того, в апреле 2021 года в отношении гендиректора хлебозавода было возбуждено уголовное дело за невыплату 21 сотруднику зарплаты на 1,2 млн руб., которые он направил на другие нужды.

В мае текущего года ассоциация «Русское общество оценщиков» оценила имущество ОАО «Лазаревский хлебозавод» в 116,3 млн руб.

Тат Гаспарян

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