Объем инвестиций в игорную отрасль России вырос в 1,5 раза

Глава Ассоциации игорного бизнеса России (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов сообщил ТАСС, что объем инвестиций в отрасль увеличился в 1,5 раза — с 600 млн руб. в 2021 году до 1 млрд руб. в 2022 году, несмотря на западные санкции.

«Да, западные инвесторы уходят. Но активнее начинает вкладываться российский бизнес, средства которого ранее вкладывались в иностранные проекты. Кроме того, место западных инвесторов все чаще занимает бизнес из некоторых дружественных стран»,— сказал господин Анфиногенов в ходе конференции АИРИС в Красной Поляне.

Рост инвестиций обусловлен покупкой земельных участков, в частности в Приморье, приобретением нового оборудования и созданием отраслевой инфраструктуры, пояснил господин Анфиногенов. Он ожидает, что в 2023 году отрасли удастся привлечь еще больше инвестиций — около 2 млрд руб.

Сегодня, 24 декабря, в Сочи открылась первая конференция Ассоциации игорного бизнеса России. В ней участвуют топ-менеджеры российских казино и представители власти. Конференция приурочена к финалу первого открытого чемпионата России по покеру, который стартовал в мае. Чемпионат по покеру прошел в четырех игорных зонах РФ — «Красной Поляне» (Сочи), «Сибирской монете» (Алтай), «Янтарной» (Калининград) и «Приморье» (Владивосток).

Эрдни Кагалтынов