Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу. Его сопровождает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Поездка запланирована для обсуждения потребностей вооруженных сил, в том числе участвующих в спецоперации.

Как сообщают «РИА Новости», Владимир Путин ознакомился с работой машиностроительного завода «Щегловский вал». Завод занимается производством боевых машин для ракетно-пушичных комплексов «Панцирь-С», «Панцирь-С1» и противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ».

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова и проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса.

Конструкторское бюро приборостроения в Туле разрабатывает высокоточное управляемое оружие, скорострельные пушки, боевое стрелковое оружие. Бюро входит в состав структуры «Ростеха» «Высокоточные комплексы».

Лусине Баласян