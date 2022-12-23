Жителям Кубани не запрещено запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь

В Краснодарском крае не планируют вводить запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали сразу несколько источников во властных структурах.

На территории региона также не ограничена продажа пиротехнических изделий.

Кроме того, в региональном управлении МЧС жителям Кубани дали рекомендации по безопасному использованию пиротехники (строго соблюдая инструкцию завода изготовителя и обращая внимания на соответствующие сертификаты).

Между тем по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в городах и районах Краснодарского края отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки на городских площадях.

Ранее в СМИ появилась информация о запрете использования праздничной пиротехники в Москве. Позже эту информацию опровергли. По данным МЧС, в новогоднюю ночь в столице можно будет запускать фейерверки, но только в специально отведенных для этого местах. В остальные дни года разрешается запускать фейерверки только в промежуток с 07:00 до 23:00. Для новогодней ночи сделано исключение и временные ограничения сняты.

Наталья Решетняк

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