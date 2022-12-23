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Коммерсантъ FM
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Вакцины от ротавируса и ветрянки не вошли в нацкалендарь профилактических прививок

Вакцинация от ротавирусной инфекции в 2022 году не предусмотрена в национальном календаре профилактических прививок (НКПП), такая вакцина отсутствует и в списке закупок Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на 2023 год. На это обратила внимание газета «Ведомости», убедился «Ъ». В Минпромторге заявили, что средства на закупку вакцины в бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрены.

Издание прогнозирует, что подобная ситуация может случиться и с запланированной к включению в НКПП в следующем году вакцинацией от ветряной оспы. Средства на нее также не предусмотрены в бюджете на следующие три года.

Как пишут «Ведомости», обе вакцины были предусмотрены графиком реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года. Представитель Минздрава объяснил отсутствие вакцин тем, что препараты не выпускаются в России, как того требует стратегия. Однако в ближайшее время, отмечает собеседник издания, будет подготовлен проект распоряжения правительства с учетом новых сроков локализации вакцин.

По информации газеты, локализовать иностранные вакцины в России планировала дочерняя компания «Ростеха» «Нацимбио» и фирма «Нанолек» (производит педиатрические вакцины). «Нацимбио» хотела выпускать иммунобиологические препараты от ротавируса, ветрянки и ВПЧ совместно с MSD, «Нанолек» в партнерстве с GSK – вакцины от ветрянки. Однако представители проектов уточнили, что они были остановлены. В качестве причин называются не только «коммерческие аспекты и оценки клинической эффективности препаратов», но и обстоятельства, «не зависящие от компании».

По данным издания, возможным исполнителем госзаказа в рамках расширенного нацкалендаря может оказаться компания «Фарм эйд лтд», основанная пять лет назад, как совместное предприятие «Нацимбио» (вышла из проекта) и дубайского производителя вакцин «Ишван фармасьютикал». На данный момент «Фарм эйд лтд» практически единственный поставщик вакцины для профилактики ротавирусной инфекции в России.

В 2019 году президент Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию развития иммунопрофилактики. В соответствии с распоряжением помимо ротавируса и ветрянки НКПП планировалось пополнить вакцинацией от папилломавирусной инфекции в 2024 году, в 2025-м — от менингококковой инфекции. В настоящее время вакцинация от ротавируса, ветрянки и менингококковой инфекции предусмотрена исключительно в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям, то есть бесплатно прививают призывников, людей из групп риска или жителей регионов, где инфекции распространяются уже длительное время.

11 сентября Роспотребнадзора объявил о разработке первой в России вакцины от ротавируса, производство которой планируется запустить в 2023 году.

О том, что известно о созданном учеными Роспотребнадзора препарате, — в материале «Ъ FM» «Ротавирусу нашли вакцину».

Милена Костерева

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