Их экспозиция понятна

Краевые власти продолжили борьбу за имущество музея банкротящегося ПАО «Мотовилихинские заводы». Новую жалобу на торги подало «Агентство новых технологий», подконтрольное краевому минкульту. Оно считает, что музей нужно продавать не единым лотом, а каждый экспонат в отдельности. Собеседник, близкий к краевым властям, говорит, что новая жалоба была подана также из-за сохраняющегося риска продажи музея частным структурам, которые планируют использовать его нецелевым способом. Конкурсный управляющий Андрей Берсенев говорит, что продажа непрофильного имущества единым лотом, наоборот, связана с желанием сохранить музей как единый исторический комплекс.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Как стало известно «Ъ-Прикамье», в УФАС по Пермскому краю поступила очередная жалоба, касающаяся торгов по реализации имущества музея обанкротившегося ПАО «Мотовилихинские заводы». Они объявляются в третий раз и проходят в форме публичного предложения. На продажу выставлено недвижимое имущество, в состав которого входят здания музея и бюро пропусков, земельный участок под ними, а также здания складов и земельный участок привокзальной площади. Кроме того, в этот же лот включены более сорока экспонатов ствольной и реактивной артиллерии и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов. Музей относится к непрофильному имуществу «Мотовилихи». Он был открыт в 1976 году по решению руководства и партийной организации завода. Одна часть экспозиции размещена в здании, другая — на открытой площадке.
По словам источников, жалоба подана от имени руководителя «Агентства новых технологий» Гульнар Гафуровой. Согласно их данным, заявитель считает, что торги проводятся с нарушением закона, поскольку в один лот объединено имущество, не связанное ни функционально, ни технологически. Его реализация по этой схеме может привести к нарушению прав кредиторов. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в жалобе агентство также указывает, что часть зданий относятся к объектам культурного наследия. Их, по мнению заявителя, законно продавать только на торгах в форме конкурса. Остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона. Госпожа Гафурова сообщает, что «Агентство новых технологий» планировало принять участие в торгах, но не может сделать этого из-за предложенной схемы реализации имущества.
АНО «Агентство новых технологий» (АНТ) зарегистрирована в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в подготовке 300-летия Перми.
Это не первая жалоба в ФАС на процедуру торгов по продаже музея «Мотовилихи», которую подают структуры, близкие к краевым властям. Ранее губернатор Дмитрий Махонин говорил, что власти намерены получить музей в региональную собственность. Осенью этого года в антимонопольный орган обратилось ООО «Вправе», руководитель которого Лариса Селиванова является соучредителем благотворительного фонда «Губерния», близкого к краевым чиновникам. В удовлетворении обращения было отказано.
В министерстве культуры Пермского края оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, обещав сделать это позднее.
Источник, близкий к краевым властям, сообщил, что подача жалобы АНТ связана с сохраняющимся риском выкупа имущества в ненадлежащие руки. По его данным, группа неких бизнесменов решила выкупить имущество музея с целью демонтажа экспонатов и дальнейшей застройки площадки объектами, не связанными с музейной деятельностью. «Это трафиковое место, рядом проходная, через которую каждый день проходит несколько тысяч человек. Заводчане и горожане спросят с краевых властей, если на месте музея будет построена очередная рюмочная. МЗ уже продали евангелистам ДК Ленина, и исправить эту ошибку не получается до сих пор»,— пояснил собеседник. Он также заметил, что решить административными рычагами вопрос не получается, так как имущество реализуется в рамках банкротства. Эта процедура регулируется исключительно федеральным законодательством.
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил, что комитет кредиторов решил выставить музей одним лотом с целью «сохранить единый исторический комплекс, а не дробить его на части». По словам господина Берсенева, он и комитет кредиторов считают такой порядок продажи наиболее правильным. «Важно, чтобы музейный комплекс сохранял для будущих поколений историю о трудовых подвигах пермяков. Поэтому в рамках оздоровительных процедур предприятия мы приняли решение объединить имущество в общий лот, имеющий одно целевое назначение. В этом вопросе мы нашли понимание краевых властей, которые проявляют интерес к покупке музея»,— пояснил конкурсный управляющий.