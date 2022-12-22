Их экспозиция понятна

Краевые власти продолжили борьбу за имущество музея банк­ротящегося ПАО «Мотовилихинские заводы». Новую жалобу на торги подало «Агентство новых технологий», подконтрольное краевому минкульту. Оно считает, что музей нужно продавать не единым лотом, а каждый экспонат в отдельности. Собеседник, близкий к краевым властям, говорит, что новая жалоба была подана также из-за сохраняющегося риска продажи музея частным структурам, которые планируют использовать его нецелевым способом. Конкурсный управляющий Андрей Берсенев говорит, что продажа непрофильного имущества единым лотом, наоборот, связана с желанием сохранить музей как единый исторический комплекс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в УФАС по Пермскому краю поступила очередная жалоба, касающаяся торгов по реализации имущества музея обанкротившегося ПАО «Мотовилихинские заводы». Они объявляются в третий раз и проходят в форме публичного предложения. На продажу выставлено недвижимое имущество, в состав которого входят здания музея и бюро пропусков, земельный участок под ними, а также здания складов и земельный участок привокзальной площади. Кроме того, в этот же лот включены более сорока экс­понатов ствольной и реактивной артиллерии и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов. Музей относится к непрофильному имуществу «Мотовилихи». Он был открыт в 1976 году по решению руководства и партийной организации завода. Одна часть экспозиции размещена в здании, другая — на открытой площадке.

По словам источников, жалоба подана от имени руководителя «Агентства новых технологий» Гульнар Гафуровой. Согласно их данным, заявитель считает, что торги проводятся с нарушением закона, поскольку в один лот объединено имущество, не связанное ни функционально, ни технологически. Его реализация по этой схеме может привести к нарушению прав кредиторов. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», в жалобе агентство также указывает, что часть зданий относятся к объектам культурного наследия. Их, по мнению заявителя, законно продавать только на торгах в форме конкурса. Остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона. Госпожа Гафурова сообщает, что «Агентство новых технологий» планировало принять участие в торгах, но не может сделать этого из-за предложенной схемы реализации имущества.

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ) зарегистрирована в 2017 году, ее учредителем является министерство культуры Пермского края. В Перми организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в подготовке 300-летия Перми.

Это не первая жалоба в ФАС на процедуру торгов по продаже музея «Мотовилихи», которую подают структуры, близкие к краевым властям. Ранее губернатор Дмитрий Махонин говорил, что власти намерены получить музей в региональную собственность. Осенью этого года в антимонопольный орган обратилось ООО «Вправе», руководитель которого Лариса Селиванова является соучредителем благотворительного фонда «Губерния», близкого к краевым чиновникам. В удовлетворении обращения было отказано.

В министерстве культуры Пермского края оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, обещав сделать это позднее.

Источник, близкий к краевым властям, сообщил, что подача жалобы АНТ связана с сохраняющимся риском выкупа имущества в ненадлежащие руки. По его данным, группа неких бизнесменов решила выкупить имущество музея с целью демонтажа экспонатов и дальнейшей застройки площадки объектами, не связанными с музейной деятельностью. «Это трафиковое место, рядом проходная, через которую каждый день проходит несколько тысяч человек. Заводчане и горожане спросят с краевых властей, если на месте музея будет построена очередная рюмочная. МЗ уже продали евангелистам ДК Ленина, и исправить эту ошибку не получается до сих пор»,— пояснил собеседник. Он также заметил, что решить административными рычагами вопрос не получается, так как имущество реализуется в рамках банкротства. Эта процедура регулируется исключительно федеральным законодательством.

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил, что комитет кредиторов решил выставить музей одним лотом с целью «сохранить единый исторический комплекс, а не дробить его на части». По словам господина Берсенева, он и комитет кредиторов считают такой порядок продажи наиболее правильным. «Важно, чтобы музейный комплекс сохранял для будущих поколений историю о трудовых подвигах пермяков. Поэтому в рамках оздоровительных процедур предприятия мы приняли решение объединить имущество в общий лот, имеющий одно целевое назначение. В этом вопросе мы нашли понимание краевых властей, которые проявляют интерес к покупке музея»,— пояснил конкурсный управляющий.

Дмитрий Астахов