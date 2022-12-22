«Сдобри» утром

Девелоперы «Мегаполис» и ПМД представили пермской комиссии по землепользованию и застройке концепции по освоению территорий под IV очередь ЖК «Арсенал» и участка возле маргаринового завода «Сдобри». «Мегаполис» попросил установить на участке, приобретенном у «Сатурн-Р», подзоны для возведения 20–30-этажных домов — всего в ЖК построят 130 тыс. кв. м жилья. ПМД собирается разместить 35 тыс. кв. м жилья по ул. Трамвайной, 27 — площадка в 1,3 га прилегает к заводу «Сдобри». Этот квартал застроят в одном стиле с бывшим заводом, владельцами которого группа также является. Члены комиссии интересовались строительством соцобъектов в кварталах и видом на новостройки «Мегаполиса» с центральных улиц Перми. В итоге проекты направили на публичные слушания.



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Пермской комиссии по землепользованию и застройке представили проекты жилой застройки двух крупных и знаковых площадок в Перми. ГСК «Мегаполис» презентовала концепцию освоения участка под бывшую IV очередь ЖК «Арсенал», а ГК «ПМД» — участка по ул. Трамвайной, 27, возле маргаринового завода «Сдобри». Над разработкой обеих концепций работало екатеринбургское архитектурное бюро «Р1». Девелоперы просили разрешить среднеэтажную и высотную застройку своих участков.

В ноябре «Мегаполис» презентовал на региональном градсовете концепцию освоения участка, где ранее «Сатурн-Р» собирался возвести IV очередь ЖК «Арсенал». Территорию в 7 га в центре Перми компания приобрела у «Сатурн-Р» в 2021 году. На заседании комиссии 22 декабря представители «Мегаполиса» предложили установить на своем участке подзоны в 20, 21, 25 и 30 этажей. Застройщик уже направил в мэрию соглашение о софинансировании развития социнфраструктуры, подписанное со своей стороны. На площадке, ограниченной улицами Чернышевского, де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана, построят микрорайон с высотными акцентами. Территорию разобьют на шесть кварталов. Общая площадь жилья составит 130 тыс. кв. м.

Представитель «Мегаполиса» пояснила, что для будущего ЖК специально разработали дизайн-код. «В этом квартале хорошо считывается историческая стилистика Красных Казарм»,— сообщила она. Девелопер решил оформить дома в красные, изумрудные и светлые тона. В комплексе обустроят четыре общественных пространства — плазы (центральные площади) и бульвар.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова отметила, что девелопер запланировал возведение высоких домов, поэтому хотелось бы видеть, как будет выглядеть комплекс с центральных улиц. У представителей «Мегаполиса» при себе необходимых эскизов не нашлось, и они обещали направить их членам комиссии позднее.

Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин сообщил, что застройщику еще надо согласовать с ним фасады будущих домов.

Руководитель департамента Мария Норова напомнила компании о необходимости доработать вместе с мэрией текст соглашения о развитии социнфраструктуры. «Есть технические моменты по соглашению: вопросы создания соцобъектов в виде натуральных единиц, а не в виде выплат, их местоположение»,— пояснила госпожа Норова.

Заявление ПМД касалось смены зонирования на участке по ул. Трамвайной, 27 в Дзержинском районе города. Этот участок в 1,3 га соседствует с бывшим маргариновым заводом «Сдобри», который ПМД в этом году приобрел у Нижегородского масложирового комбината (7 га). Обе площадки застроят жильем. Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев, участок планируется застроить в единой концепции с территорией маргаринового завода. Концепция освоения основного участка бывшего завода находится в стадии разработки.

Функциональное зонирование территории «Сдобри» (производственная зона ТСП-ПТ) не предполагает жилую застройку, как и территориальное. Руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев, выступивший на заседании комиссии, подчеркнул, что проектом нового генплана эту землю отнесут к жилой застройке. Вместо зоны оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 ПМД попросило установить на своем участке подзону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 в 25 этажей. На участке возведут несколько домов в 9, 16 и 25 этажей. Это будет многофункциональное пространство с приватными внутренними дворами. Территорию у комплекса благоустроят и преобразуют в парк. Фасады, выходящие во двор, будут в светлых тонах, внешние фасады — в темных. Комплекс будет рассчитан на 35 тыс. кв. м жилья.

Екатерина Пахомова из АН «Территория» спросила о развитии социнфраструктуры в комплексе. По словам представителя ПМД, застройщик направил в администрацию Перми подписанное со своей стороны соглашение о финансировании социнфраструктуры в размере 108 млн руб. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что проект по освоению участка на ул. Трамвайной и завода «Сдобри» разделят на два этапа. Первый предусматривает застройку по ул. Трамвайной, 27, в рамках него по соглашению с мэрией в бюджет города поступят средства на финансирование социнфраструктуры. Во время второго этапа девелопер займется комплексным развитием участка маргаринового завода. Тогда же на этой территории возведут социальные и спортивные объекты (физкультурно-оздоровительный комплекс).

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проекты «Мегаполиса» и ПМД на публичные слушания. К повторному рассмотрению проектов после слушаний представители «Мегаполиса» должны будут подготовить недостающие материалы по внешнему облику комплекса и видам на него с центральных улиц города.

Евгения Ахмедова