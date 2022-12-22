В краевом минсвязи прокомментировали заявление главы Осы о проблемах модерации на портале «Управляем вместе»

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве связи Пермского края, по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина по итогам заседания совета глав муниципальных образований, прошедшего 20 декабря, глава краевого минсвязи обсудил с главой Осинского городского округа сообщение на портале «Управляем вместе».

Напомним, вчера на совете глав муниципальных образований глава Осинского городского округа Алексей Григорьев привел примеры, когда модераторы портала «Управляем вместе» просят писать о сокращении сроков реализации тех или иных проектов. Он возмутился, что модераторы просят «врать».

Как пояснили в министерстве связи, речь шла о берегоукреплении в Осе. Сообщение было направлено жителем на портал еще в июне 2020 года, дважды администрация муниципалитета переносила срок решения проблемы (в сумме срок обещания составил два года), говоря о том, что изыскивается финансирование на проведение данных работ (сначала в бюджете муниципалитета, а затем и возможность привлечения краевых средств).

В августе 2022 года в службу модерации «Управляем вместе» вновь поступил ответ, в котором уже было указано, что капитальный ремонт запланирован на 2023–2024 годы, направлена заявка в министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, при этом статус сообщения администрация Осы указала как «проблема устранена». Однако сотрудники минсвязи попросили отчитаться перед жителем о ходе рассмотрения заявки, указать, была ли она одобрена и включена в план работ, а также далее сообщить о планах начала проведения работ, изменив статус сообщения на «обещание устранения проблемы», так как проблема не может считаться решенной, если работы по ней даже не были начаты.

Тезисы господина Григорьева, озвученные на совете глав, не имеют отношения к реальной картине дела, поскольку его просили лишь последовательно рассказывать жителю о действиях, направленных на решение поднятой им проблемы, а не закрывать историю публичной переписки одной лишь поданной заявкой без принятого по ней решения и обозначенных сроков работ.