Верховный суд Удмуртии не изменил приговор в отношении активистки Анастасии Понькиной по делу о призывах к участию в митинге

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу в отношении 22-летней Анастасии Понькиной, которую ранее признали виновной в грубом нарушении общественного порядка (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, защитник осужденной, которую приговорили к двум годам лишения свободы условно, подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на незаконность и необоснованность постановленного приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества УР

Напомним, как отмечалось в приговоре суда, днем 23 января 2021 года на Центральной площади Ижевска проходило массовое несанкционированное публичное мероприятие в поддержку Алексея Навального. По данным следствия, Анастасия Понькина обратилась к участникам с призывами выкрикивать лозунги, содержащие негативную оценку деятельности президента России, а также выйти на проезжую часть ул. Пушкинской с транспарантами и перекрыть дорогу.

Участники несанкционированного мероприятия призывы девушки поддержали и вышли с транспарантами на проезжую часть улицы Пушкинской, после чего проследовали по улицам Советской, Коммунаров, Красногеройской, а затем дошли до администрации Ижевска и вернулись обратно.

При этом, как установил суд первой инстанции, была создана угроза безопасности жизни самих участников незаконного мероприятия, помехи функционированию объектов транспортной и социальной инфраструктуры, а также движению пешеходов и транспортных средств. Кроме того, МУП «ИжГорЭлектроТранс» был причинен ущерб в результате вынужденного сокращения пробега в размере 4,3 тыс. руб.

В апелляционной жалобе защитник Анастасии Понькиной ссылался на незаконность и необоснованность постановленного приговора, а также указал, что в его основу были положены доводы и доказательства стороны обвинения, при этом позиция стороны защиты немотивированно была отклонена судом.

Суд апелляционной инстанции проверил материалы дела, выслушал стороны и оценил доводы апелляционной жалобы, а также возражения прокурора. Приговор в отношении Анастасии Понькиной остался без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.