— Под воздействие ледяного дождя попали 14 муниципалитетов, но самые тяжелые испытания пришлись на Богородский округ. Это был действительно очень тяжелый период, который показал многие проблемы, которые существуют в нашем округе. Показал и возможности взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и принятия организационных, управленческих решений внутри администрации.

Полностью свет погас 23 ноября в 9.45, прекратилось электроснабжение городского округа.

Для меня это было как в фильме «Пункт назначения»: такой час икс, от которого пошел отсчет нового времени, времени чрезвычайной ситуации.

Пропала не только электроэнергия: мы остались без связи, как стационарной, так и сотовой. Мы оказались в вакууме, отрезаны от всего мира. И администрация, и население. Тем не менее, сразу был введен режим повышенной готовности, а затем режим ЧС. При помощи генератора подключили единую диспетчерскую службу, которая находится в администрации. Сразу синхронизировали взаимодействие с МЧС, с правительством Нижегородской области. Администрация работала круглосуточно, почти никто не уходил. Около суток потребовалось, чтобы восстановить энергоснабжение социально значимых объектов. Первоочередным решением мы запитали наш водоканал. Ведь без воды и котельные не могли работать. Полноценное информирование жителей получилось выстроить только на четвертый день. На территории округа огромные коттеджные поселки. И в эти дни пришлось обновлять телефонную базу, искать старших по улице, председателей… А из-за отсутствия связи это поначалу было невозможно.

В целом эта ЧС была полезна для работы, чтобы понять, как действовать в дальнейшем. Один из главных выводов — надо возобновлять институт старост, может быть, даже грантово поддерживать их. Лучше, чем староста, или старший по улице, проблем своей территории не знает никто. Именно они являются первоисточником, чтобы планировать деятельность территориальных сельсоветов. С января начнем эту работу по всем населенным пунктам.

По материалам интервью «Богородск ТВ»