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Коммерсантъ FM
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В детских писателей еще вчитаются

Премию Корнея Чуковского из-за конфликта покинула часть жюри

Подведение итогов ежегодной премии имени Корнея Чуковского вызвало конфликт. С 2020 года писатели—лауреаты премии, учрежденной столичными властями, получали по 1 млн руб. за лучшие книги для детей до 12 лет. Но вместо оглашения нынешнего списка лауреатов прием заявок на премию неожиданно продлили до весны 2023 года. В знак протеста жюри конкурса покинули несколько литераторов. В структурах департамента культуры Москвы продление кампании объясняют просьбами из регионов. Чиновников мог не устроить выбор жюри, поскольку «сейчас все культурные процессы в России предельно политизированы», полагает эксперт.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского вручаются с 2020 года. Организатором мероприятия выступает городской департамент культуры, а награды присуждаются за художественные произведения для детей до 12 лет. В России немного премий для авторов детской литературы, рассказал «Ъ» один из соискателей награды, инициатива столичных властей быстро стала авторитетной в писательской среде, в том числе и благодаря солидным выплатам — по 1 млн руб. каждому из семи лауреатов. Очередную церемонию планировалось провести в октябре 2022 года. Но чиновники объявили о переносе вручения на более поздний срок, а в середине декабря — о продлении заявочной кампании на 2023 год. Причем это произошло уже после публикации шорт-листа соискателей. Решение вызвало демарш: часть членов жюри, в том числе переводчица и поэтесса Марина Бородицкая и переводчица Ольга Варшавер, заявили о выходе из этого органа. При этом госпожа Варшавер еще и сняла с конкурса свой перевод книги Кейт Ди Камилло «Пророчество о Беатрисе», вошедшей в шорт-лист этого года.

В 2022 году премии имени Корнея Чуковского должны были вручаться в шести номинациях. В конкурсе выбирали лучшую прозу для детей до 7 лет и от 8 до 12 лет, а также лучшие поэмы и лучший перевод иностранных книг для этих же возрастных категорий. Отбором занимается жюри из писателей, поэтов и переводчиков во главе с детским писателем Андреем Усачевым. Сопредседателем выступает правнук Корнея Чуковского писатель Дмитрий Чуковский. Победитель в седьмой номинации — «Лучшее произведение для детей» — выбирался горожанами в ходе голосования в «Активном гражданине».

Один из членов жюри премии, просивший не называть его имени в СМИ, сказал, что «решение (властей.— “Ъ”) непонятно им самим», но о его причинах ему ничего не известно.

Другой член жюри, также просивший не упоминать его имени, утверждает, что список из шести лауреатов был готов в октябре 2022 года. «Все было готово, но последовал запрет на дальнейшие действия по премии до дальнейших распоряжений. Теперь представляется, что избранные лауреаты чем-то не угодили»,— добавил член жюри. В соцсетях был опубликован предполагаемый список лауреатов, в который вошли Анна Анисимова с книгой «Мой домашний айсберг», Александр Киселев («Жили-плыли пираты») и Елена Мамонтова («Когда собираются в стаю драконы»).

В столичном департаменте культуры объяснили продление заявочной кампании до 30 апреля 2023 года «расширением географии конкурса» и получением «беспрецедентно большого количества обращений авторов и издателей» с просьбой подобного продления.

В подведомственном департаменту государственном бюджетном учреждении «Мосразвитие» «Ъ» уточнили, что в июле—октябре 2022 года поступило 85 таких обращений.

Примечательно, что в июле 2022 года столичный вице-мэр Наталья Сергунина заявляла о поступлении рекордного числа из 989 заявок (из 101 города РФ) на соискание премии. В столичном департаменте культуры не ответили на вопрос о подлинности опубликованного списка лауреатов 2022 года. «Ъ» поинтересовался об отношении чиновников к демаршу членов жюри. В депкульте посоветовали обратиться в «Мосразвитие», а там в ответ лишь перечислили список действующих членов отборочного органа. На вопрос, связано ли решение с присоединением к РФ новых территорий, в департаменте и «Мосразвитии» не ответили.

Литературный критик Николай Подосокорский называет решение чиновников «беспрецедентным и сомнительным со всех точек зрения». «Ведь премия ежегодная, поэтому те, "кто не успел подать заявку", могли это сделать в следующем сезоне. Скорее всего, кого-то не устроили имена выбранных жюри лауреатов, поскольку сейчас культурные процессы в России стали предельно политизированы»,— полагает он.

Александр Воронов

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