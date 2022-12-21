«инФОМ»: в ближайший год россияне ожидают инфляцию в 12,1%

В ближайшие 12 месяцев россияне ожидают инфляцию в 12,1%, следует из опроса ООО «инФОМ», сделанного по заказу ЦБ РФ. Инфляционные ожидания населения в декабре по сравнению ноябрем почти не изменились.

«Инфляционные ожидания населения на год вперед в декабре почти не изменились и составили 12,1% (0,1 п.п. к ноябрю). Долгосрочные инфляционные ожидания немного увеличились»,— говорится в материале ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Инфляционные ожидания населения и предприятий в декабре оставались повышенными, следует из него.

Наблюдаемая населением инфляция замедлилась до 16,3% (1,3 п.п. к ноябрю), а ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед продолжили повышаться. Прогнозы аналитиков по инфляции немного снизились, по прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году. «Индекс потребительских настроений в декабре оставался заметно ниже, чем в сентябре»,— говорится в материале.

По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 13 по 19 декабря замедлилась с 0,19% до 0,02%. Потребительские цены с начала 2022 года выросли на 11,88%.

Мария Федотова