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Закон суров, но Таймыр тоже

Депутаты просят не передавать северные школы в ведение края

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который дает региональным властям возможность взять под управление муниципальные школы и детсады. Таймырские депутаты решили упредить принятие соответствующих поправок в региональное законодательство, попросив губернатора Красноярского края Александра Усса учесть специфику района. По мнению таймырского парламента, переход школ и детсадов в ведение краевого минобразования снизит управляемость этой сферы, в частности, из-за больших расстояний и неустойчивой связи. В целесообразности реализации федеральной законодательной инициативы сомневаются и в Эвенкии.

Таймырский парламент считает, что централизация управления в сис­теме образования не учитывает отдаленность поселков на Севере и не­устойчивую связь

Таймырский парламент считает, что централизация управления в сис­теме образования не учитывает отдаленность поселков на Севере и не­устойчивую связь

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Таймырский парламент считает, что централизация управления в сис­теме образования не учитывает отдаленность поселков на Севере и не­устойчивую связь

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

На пленарном заседании Госдумы РФ 21 декабря был принят во втором чтении проект федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации». Он предоставляет регионам возможность забрать в свое ведение муниципальные школы и детсады. Под документом стоят подписи более 300 депутатов.

Инициаторы федерального законопроекта в качестве причин его появления указали в пояснительной записке на отсутствие однородности качества образования, снижение управляемости системы образования из-за «длинной цепочки управления с концентрацией влияния на низовом уровне», возможность разбалансировки системы образования из-за несогласованных действий муниципальных и региональных властей. «Принятие предлагаемых правовых норм создаст условия для внедрения эффективной региональной модели централизованного управления в системе образования»,— уверены авторы законопроекта.

В Красноярском крае депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, упреждая дальнейшее развитие событий на уровне региона, направили обращение к красноярскому губернатору Александру Уссу и спикеру заксобрания края Алексею Додатко, в котором выразили «негативную оценку» поправок в федеральный закон.

«Мы опасаемся потери управляемости этими учреждениями, учитывая особенности нашего муниципального образования: отдаленность, разбросанность, труднодоступность поселков от центров поселений и района. Транспортная логистика на территории района очень сложная, в основном осуществляется авиационное сообщение с большинством поселений и поселков»,— говорится в обращении таймырских депутатов. Они также отмечают, что неустойчивая связь не позволяет решать повсеместно задачи в онлайн-режиме. По их словам, произошедшая по федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан» 2011 года передача сферы здравоохранения на региональный уровень привела к «укрупнению» медицинских учреждений за счет сокращения ряда функций районных больниц. В связи с этим райсовет опасается, в частности, закрытия сельских и малокомплектных школ.

Если же федеральная инициатива будет реализована в Красноярском крае, то таймырские депутаты просят учесть «необходимость применения различного подхода к определению норматива — какие образовательные организации забирать на уровень региона, а какие оставлять муниципалитетам». Также они предложили региональным властям «сформировать адекватную процедуру, в которой муниципалитет будет играть важную роль и иметь право заблокировать соответствующее решение о передаче».

В минобразования Красноярского края „Ъ-Сибирь“ сообщили, что не могут комментировать федеральный закон до его принятия.

Депутаты заксобрания края считают, что проблема управляемости может возникнуть не только на Таймыре, но и в ряде других районов. «Практика показывает, что, когда централизация поднимается на самый верх, муниципалитеты не знают, что делать с развалившимся крыльцом, с выбитыми окнами, потому что это должен сделать субъект»,— сказала „Ъ-Сибирь“ председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина («Единая Россия»). По мнению председателя комитета заксобрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмилы Магомедовой («Единая Россия»), северные территории будут «внутренне противиться» подобной реформе в образовании. «Хотят поставить все под жесткий контроль для эффективного использования каждой копеечки и краевого, и местного бюджета. Но настолько сложна и неповоротлива пока эта система управления и контроля за работой тех же учреждений здравоохранения, что до сих пор вызывает отторжение. Куда не приедешь, все говорят: “Давайте, назад вернем — чтобы муниципалитеты отвечали за состояние здравоохранения на своей территории»,— сказала она „Ъ-Сибирь“.

Руководитель управления образования соседнего с Таймыром Эвенкийского муниципального района Ольга Шаповалова сомневается в целесообразности передачи школ и детсадов района в ведение края. «Проблем очень много, и, к сожалению, регион точно не сможет их решить. Многое надо решать на местном уровне, с учетом особенностей этой территории»,— сказала она.

Валерий Лавский

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