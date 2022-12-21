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В ноябре темпы снижения деловой активности замедлились

Сохраняются низкие показатели продаж и прибыли

Согласно Индексу RSBI, который в ноябре 2022 года составил 49,2 пункта, деловые настроения малого и среднего бизнеса улучшились относительно предыдущего месяца, однако сохраняющиеся низкие показатели продаж и прибыли удерживают Индекс в зоне снижения экономической активности сегмента.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Компонента Продажи уже длительное время находится в зоне спада, и хотя в ноябре она символически повысилась, это не оказало существенного влияния на ее положение относительно нейтральной зоны. Компонента Кадров отыграла падение прошлого месяца и практически вернулась к нейтральному уровню, но ее значения все еще далеки от высоких показателей лета. Компоненты Кредитов и Инвестиций удерживаются в зоне уверенного роста за счет инвестиционной активности бизнеса и доступности кредитования.

«Прирост Индекса в ноябре во многом связан с позитивной динамикой его кадровой и инвестиционной составляющей, что объясняется завершением мобилизационных мероприятий и отсутствием других факторов, которые в текущий момент создавали бы новые условия для экономической неопределенности. Уверенные позиции компоненты Инвестиций, находящейся в зоне роста, говорят о сохранении бизнесом оптимизма в части развития своей деятельности. При этом инвестиционные планы компаний, с учетом действующих госпрограмм поддержки бизнеса, также обеспечиваются доступным финансированием»,— сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи немного выросла, но осталась у минимумов, сравнимых с показателями весны. Рост компоненты связан с увеличением до 15% доли МСБ, которые сообщили об увеличении выручки, месяцем ранее данный показатель был меньше на 3%. О сокращении продаж в отчетном периоде заявили 45% респондентов, что на 2% меньше, чем в октябре.

Рост компоненты сдерживало ухудшение ожиданий. Так, 38% респондентов прогнозируют в ближайшие три месяца падение продаж, и это максимум с марта 2022 года. В то же время сохранилось на минимальном для текущего года уровне количество МСБ, которые настроены оптимистично и ожидают роста выручки, таких, как показал опрос, 19%.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кадры восстановилась до уровня 49,5 пунктов, после достижения многолетних минимумов в прошлом месяце.

Основным драйвером роста стало уменьшение доли МСБ, которые сокращали персонал. Так, 19% респондентов сообщили, что они увольняли работников в отчетном периоде, что на 2% меньше, чем в октябре, и незначительно до 9% увеличилась доля тех, кто принимал на работу новых сотрудников.

Ожидания также показали небольшой рост, но остались заметно ниже показателей конца лета: на 2% больше опрошенных, чем месяцем ранее, ожидают увеличения штата сотрудников в следующие три месяца, таких 16%, а доля тех, кто будет сокращать персонал практически не изменилась и составила 8%.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Инвестиции показала позитивную динамику за месяц.

В ноябре она выросла во многом благодаря увеличению доли МСБ, инвестирующих в расширение бизнеса, с 14% до 17%. При этом число тех, кто сокращает инвестиции осталось практически неизменным и составило 10%.

Ожидания также улучшились: 22% МСБ готовы наращивать инвестиции в будущем, а число респондентов, которые заявили о планах сокращать их в ближайшие три месяца осталось практически неизменным и составило 7%.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кредиты незначительно снизилась, но она все так же находится в зоне роста, указывая на комфортные в целом условия кредитования бизнеса, однако в ноябре доля предпринимателей, которые заявили об удовлетворенном спросе на кредиты продолжила снижаться, достигнув 24,5% - минимума с мая текущего года.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы бизнеса в микро и малом сегменте продемонстрировали восстановление в абсолютном значении. Индекс среднего бизнеса продолжил падение, снижаясь третий месяц подряд, достигнув тем самым нейтральной зоны.

Все компоненты для индекса микробизнеса продемонстрировали рост, а само значение вернулось к уровням сентября. Ситуация в малом бизнесе оказалась немного хуже, чем в микробизнесе. Заметим только, что компонента Кадры в малом бизнесе в ноябре вернулась в зону роста после падения в октябре. Индекс для компаний среднего бизнеса продолжил снижаться. За исключением компоненты Кадры, все остальные продемонстрировали снижение. Наиболее заметно на индексе среднего бизнеса сказалось снижение компонент Продажи и Кредиты.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI по видам деятельности

Наиболее уверенно себя чувствовали производственные предприятия, хотя в абсолютном выражении показатель деловой активности в этом сегменте в ноябре снизился, но остался при этом в зоне роста. Основной причиной ослабления темпов роста стало ухудшение ожиданий по росту выручки и заметное снижение доступности финансирования.

И, напротив, показатели деловой активности в сфере услуг и торговли показали позитивную динамику, но остались в области падения. Основным драйвером сферы услуг стала динамика компонент Продажи и Инвестиции. Сфера торговли немного восстановилась, в основном благодаря фактическим инвестициям в отрасль и позитивной динамике компоненты Кадры.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1778 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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