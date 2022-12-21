Саратовским перевозчикам обещают увеличить компенсацию за проезд льготников

В 2023 году в Саратовской области перевозчикам планируют увеличить компенсацию за проезд льготников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина по итогам совещания главы региона, посвященного работе транспортных карт.

На сегодняшний день выдано 159 тыс. транспортных карт, за ноябрь жители совершили по ним 2,4 млн поездок. Льготы действуют на 355 маршрутах, которые обслуживает 61 перевозчик.

Губернатор отметил, что все маршруты, на которых действуют льготы, будут сохранены. «Со временем их число должно быть увеличено. Для этого предлагаю вернуться к вопросу роста компенсации за проезд льготников, чтобы перевозчики не испытывали проблем с недофинансированием», - заявил господин Бусаргин.

Сейчас перевозчикам компенсируется 11 руб. за одну льготную поездку в городском общественном транспорте. Губернатор поручил увеличить эту компенсацию: с 1 января 2023 года – до 15 руб., с 1 июня – до 20 руб., с дальнейшей проработкой вопроса о доведении суммы до 100% стоимости проезда.

Министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву, министру труда и соцзащиты Сергею Егорову и министру финансов Ирине Бегининой поручено просчитать средства, необходимые для перечисления компенсации за льготников.

Марина Ковалева