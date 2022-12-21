В Свердловской области похолодает до -33 градусов

В Свердловской области с 21 по 23 декабря ожидается похолодание до -33 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в среду, 21 декабря, температура воздуха днем в регионе составит -16°…-21°. Местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

В четверг, 22 декабря, температура ночью составит -22°…-27°, в горах и низинах — до -33°. Днем ожидается -9°…-14°, на крайнем востоке — до -19°. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В пятницу, 23 декабря, ночью температура воздуха составит -13°…-18°. Днем — 0°…-5°. Ожидается небольшой снег, местами умеренный. Ветер южной четверти 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 21 декабря температура воздуха днем составит -16°…-18°. В четверг ночью ожидается -22°…-24°, днем — -9°…-11°. В пятницу температура воздуха ночью составит -13°…-15°, днем — 0°…-2°.

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