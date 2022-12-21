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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Nespresso закроет все магазины в России

Nespresso, швейцарский производитель кофе-машин и капсульного кофе (входит в группу Nestle), закроет в России все монобрендовые магазины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких работавших с компанией консультантов. При этом присутствие в стране Nespresso намерена сохранить, сосредоточившись на работе с ритейлерами.

Сейчас, по данным источников газеты, Nespresso ведет переговоры с собственниками торговых помещений по поводу выхода из договоров аренды. Данную информацию подтверждают консультант по торговой недвижимости Анна Савенко и глава ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько. Флагманский двухэтажный бутик Nespresso на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки, открытый в 2016 году, уже закрыт.

В марте Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, объявила о приостановке поставок в Россию продукции, которая не является жизненно важной. К этой категории, в частности, относится кофе Nespresso, чипсы Pringles и минеральная вода S.Pellegrino.

Андрей Сапожников

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