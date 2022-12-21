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Коммерсантъ FM
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Углеродному регулированию определили новую цену

Мониторинг климатической политики

Отраслевые эксперты «Сбера» дали первую оценку потерь российской экономики от введения Евросоюзом с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) — с учетом всех действующих санкций и последних решений европейских чиновников. Этими принятыми 12 декабря решениями ТУР распространено на сталь, алюминий, электроэнергию, водород, цемент, удобрения и неорганическую химия. Кроме того, установлена дата начала переходной стадии запуска нового механизма — октябрь 2023 года.

Аналитики рассчитали три сценария эффекта от ТУР — «мягкий», базовый и «жесткий» и оценили объем экспорта, подпадающего под регулирование. Предполагается, что из-за санкций экспорт РФ в 2026–2035 годах сократится в среднем на 15%. Группы товаров ждет следующее сокращение: алюминий — 5%, сталь — 35–40%, удобрения и другая продукция химической промышленности — до 30%, электроэнергия — до 100%, нефтегазохимия — до 20%, цемент — до 100%. С учетом санкций ЕС издержки отечественных компаний от введения ТУР в базовом сценарии оценены в $14,7 млрд (по сравнению с ситуацией на февраль текущего года это всего лишь на 15% меньше). Из этой суммы $6 млрд придется на экспортеров стали, $5,6 млрд — алюминия. В «мягкой» версии издержки составят $13 млрд, в «жесткой» — $17,7 млрд.

Напомним, новое регулирование ЕС должно заставить экспортеров начать отчитываться об углеродоемкости поставляемой в страны ЕС продукции. Каких-либо платежей в рамках ТУР переходная фаза не предполагает, и сроки начала денежных выплат пока даже не определены.

Авторы расчетов напоминают, что углеродный налог нацелен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году — к уровню 1990-го и призван увеличить налоговую нагрузку на импорт в ЕС для сохранения конкурентоспособности европейских высокоуглеродных производств и недопущения их миграции в другие страны. «На фоне масштабных санкций многие полагают, что ТУР не коснется отечественных компаний. Но говорить об этом преждевременно, ситуация постоянно меняется,— отмечает старший вице-президент по ESG "Сбера" Татьяна Завьялова.— Объемы экспорта в страны ЕС по-прежнему существенны, поэтому и потенциальное влияние на экономику РФ исчисляется миллиардами долларов».

Артем Чугунов

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