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Коммерсантъ FM
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Безмерный труд

Более трети занятых в мире работают свыше 48 часов в неделю

Показатель количества отработанных часов в расчете на одного человека в среднем по миру продолжает снижаться и составляет 43,9 часа в неделю. При этом, как подсчитали в Международной организации труда (МОТ), более трети мировой рабочей силы (35,4%) трудится более 48 часов в неделю — прежде всего речь идет о странах Южной и Восточной Азии. Секторами экономики с наибольшей продолжительностью рабочей недели названы торговля, транспорт и связь, а также производство. Влияние COVID-19 на среднюю продолжительность рабочего времени оказалось краткосрочным — по оценкам ВЭФ, по итогам первого квартала 2022 года общее количество отработанных часов в мире было лишь на 2% ниже допандемийного уровня.

Авторы доклада Международной организации труда «Рабочее время в разных странах» отмечают, что с конца 1800-х годов количество отработанных часов снижалось в большинстве развитых стран — практически везде оно сократилось примерно вдвое, с 3 тыс. часов в год на человека до 1,5 тыс. В развивающихся странах это происходило, вероятно, гораздо медленнее, однако точной статистики по ним не существует, отмечают в МОТ. Доступные данные, например, для Бразилии показывают, что с 1950-х годов число отработанных часов в этой стране сократилось только с 2 тыс. до 1,7 тыс. на человека. В Индии и Китае этот показатель с 1970-х годов практически не меняется и до сих пор составляет более 2 тыс. часов.

До пандемии в среднем по миру показатель количества отработанных часов составлял 43,9 часа в неделю. Дольше всего трудятся в странах Южной (49 часов) и Восточной Азии (48,8 часа). Меньше всего — в Северной Америке (37,9 часа), в Европе и Центральной Азии (по 38,4 часа). Напомним, в России нормальная продолжительность рабочего времени по трудовому законодательству — не более 40 часов. Такой же норматив в США, во Франции нормальная рабочая неделя составляет 35 часов, в Германии — 30–40 часов.

По данным МОТ, по секторам экономики наибольшая продолжительность рабочей недели фиксируется в торговле (49,1 часа), в сфере транспорта и связи (48,2) и в производственном секторе (47,6 часа). Самая короткая рабочая неделя — в сельском хозяйстве (37,9 часа), в образовании (39,3) и здравоохранении (39,8). Средняя продолжительность рабочего времени у мужчин выше, чем у женщин: 46,2 часа в неделю против 40,5.

Как подчеркивают аналитики МОТ, несмотря на общий тренд на сокращение количества отрабатываемых часов, более трети работников в мире (35,4%) трудятся более 48 часов в неделю. Здесь лидируют Южная (57,1%) и Восточная Азия (47,7%). На третьем с большим отставанием — страны Африки (27,2%). Регионы с самой низкой долей работников со столь продолжительной рабочей неделей — Европа и Центральная Азия (11%). В частности, в Восточной Европе доля работающих более 48 часов в неделю не превышает 4,5%. Хотя в большинстве регионов мира мужчины значительно чаще, чем женщины, работают так долго (41,2% против 26,4%), в странах Восточной и Юго-Восточной Азии гендерные различия оказались незначительными.

В докладе отмечается, что, хотя пандемия и сократила количество отрабатываемых часов в мире, этот эффект оказался краткосрочным. Во втором квартале 2020 года продолжительность рабочего времени в мире сократилась на 14%, что было эквивалентно потере 400 млн рабочих мест, однако уже к концу того же года показатель вернулся к прежнему значению. По итогам первого квартала 2022 года, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), общее количество отработанных часов было лишь на 2% ниже допандемийного уровня. В перспективе, ожидают эксперты, среднемировой показатель продолжительности рабочего времени продолжит снижаться, если, конечно, замедлившийся сейчас тренд на повышение производительности труда сохранится.

Анастасия Мануйлова

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