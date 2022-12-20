Диалог дороже темы

Кризис в отношениях между Брюсселем и Тегераном не помешал встрече главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом. Темы переговоров — протесты в Иране, ситуация на Украине и перспективы иранской «ядерной сделки», судьба которой остается подвешенной. В Тегеране утверждают, что будут готовы к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если западные страны перестанут политизировать переговорный процесс. Между тем в Вашингтоне во вторник дали понять, что уже не ждут по этой теме никакого прогресса в обозримом будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан (справа) во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем

Фото: Reuters Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан (справа) во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем

Фото: Reuters

«Необходимая встреча с главой иранского МИДа на фоне ухудшающихся отношений ЕС и Ирана. Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и внутренние репрессии в Иране. Договорились о необходимости продолжать контакты и восстанавливать СВПД на базе переговоров в Вене»,— написал в своем Twitter Жозеп Боррель после встречи с Хосейном Амир-Абдоллахианом, прошедшей в Иордании на полях конференции по проблемам Ирака.

Со своей стороны глава МИД Ирана, согласно цитатам информагентства ISNA, объявил о готовности Тегерана завершить переговоры по СВПД на основе тех договоренностей, которые были выработаны в Вене за полтора года консультаций. При этом он посоветовал другим участникам переговорного процесса избегать его политизации. Кроме того, дипломат осудил подход западных стран, которые поддерживают иранских протестующих. Господин Амир-Абдоллахиан также подтвердил поддержку Тегераном «территориальной целостности Украины» и заявил о готовности «урегулировать любые недопонимания в прямом взаимодействии с украинской стороной».

СВПД был подписан Ираном с пятью членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Речь шла о снятии антииранских санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Спустя три года США вышли из «ядерной сделки», решив вернуться к санкционному давлению на Иран. В ответ иранцы также отказались от части обязательств в рамках СВПД. Однако после смены президентской администрации в Вашингтоне заговорили о возвращении к СВПД. Непрямые консультации в Вене между Тегераном и Вашингтоном начались в апреле прошлого года, но год спустя переговорный процесс остановился на пять месяцев. И был возобновлен только в начале августа. Правда, ненадолго. Пауза возникла из-за прозвучавших в сентябре обвинений «евротройки» (Франция, Великобритания и Германия) в адрес Тегерана в том, что он продолжает развивать свою ядерную программу. Тем временем в Иране начались протесты. По данным иранских правозащитных организаций, с середины сентября в столкновениях погибли более 500 демонстрантов и более 60 сотрудников сил безопасности. Тысячи протестующих были арестованы. Некоторые из них были приговорены к смертной казни. Появилась и еще одна проблема в отношениях между Тегераном и Западом: Иран обвинили в поставках беспилотников России для использования в боевых действиях на Украине, что также повлекло за собой серию санкций.

Проблема иранских протестов и беспилотников осложнила переговоры по СВПД. Между тем на прошлой неделе по итогам совета глав МИДов стран ЕС в Брюсселе, где было объявлено о новых санкциях в отношении иранских официальных лиц, господин Боррель заявил: «В этой ситуации у нас нет лучшего решения, которое бы предотвратило создание Ираном ядерного оружия. Это отвечает нашим интересам. Я продолжаю считать, что нам следует разделять санкции за права человека и за поставки оружия с ситуацией вокруг СВПД. Мы должны сделать все, чтобы возобновить это соглашение».

В то же время ряд экспертов считает, что западные страны попали в своеобразную ловушку: пойти на сделку с Ираном, которая подразумевает снятие санкций, на фоне ситуации с протестами и беспилотниками — значит, отказаться от своих принципов.

Точка в переговорах по ядерной теме пока не поставлена. В понедельник завершился долгожданный визит в Иран делегации МАГАТЭ. Она встретилась с представителями Организации по атомной энергии Ирана и МИДа исламской республики. Каков итог переговоров, неизвестно. Предполагалось, что делегация обсудит один из спорных вопросов, мешавших прийти к компромиссу по СВПД,— МАГАТЭ уже достаточно длительное время не может добиться от Ирана объяснения происхождения следов урана на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных.

Хосейн Амир-Абдоллахиан назвал визит МАГАТЭ «позитивным и дальновидным». А уже в понедельник иранский постпред при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран готов к возобновлению переговоров в Вене «в духе сотрудничества». Он также призвал как можно скорее организовать министерскую встречу, чтобы заявить о восстановлении СВПД. Его слова прозвучали на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросам нераспространения. «Сейчас мяч на стороне США»,— добавил он.

Об ответственности США говорил и российский постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, западные коллеги намеренно пытаются «раскрутить» тему про «якобы осуществляемые Ираном поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию для их применения на Украине». «Примечательно, что выпады против России и Ирана по поводу БПЛА мы услышали ровно в тот момент, когда переговоры в венском формате вышли на финальный этап. Это наглядно демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации, а кто попросту политизирует дискуссию и продолжает подрывать основы СВПД»,— сказал он.

В то же время выступавшие на заседании представители США и Великобритании возлагали ответственность за пробуксовку переговоров в Вене на Тегеран. «Иран отверг все компромиссные предложения»,— заявил заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд.

А во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал: США сняли с повестки «ядерную сделку» с Ираном и не представляют себе «заключение соглашения когда-либо в ближайшее время».

Марианна Беленькая